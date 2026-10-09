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Karabük'ten adaylık çağrısı: esnaf Erdal Demir Yeni Parti il başkanlığına talip

Erdal Demir, Yeni Parti Karabük il başkanlığına aday olduğunu açıkladı; 18 Ekim 2026 seçiminde destek isteyip eğitim turizm ve istihdamı öne çıkardı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Karabük'ten adaylık çağrısı: esnaf Erdal Demir Yeni Parti il başkanlığına talip

Adaylık açıklaması:

Erdal Demir, Yeni Parti Karabük İl Başkanlığı için aday olduğunu yazılı açıklamayla duyurdu. Karabük'te doğup büyüdüğünü ve esnaflık yaptığını belirten Demir, 18 Ekim 2026'da yapılacak ön seçimde partililerden destek istedi.

Hedefleri ve öncelikleri:

Demir, Karabük'ün demir çelik sektörü yanında eğitim, turizm ve istihdam alanlarında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için halkın içinde, güçlü ve şeffaf bir teşkilat yapısına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Örgütlenme ve çalışma biçimi:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak Karabük'te halkın içinde bir yönetim anlayışı oluşturmayı hedeflediğini söyleyen Demir, siyaseti mahallelerde ve köylerde vatandaşlarla doğrudan temas kurarak yapacağını belirtti. Gençler, kadınlar, esnaf, işçiler ve emeklilerle birlikte partiyi büyütmeyi amaçladığını aktardı.

Demir, Karabük'te siyasi gündemi Yeni Parti'nin belirlemesini hedeflediklerini ve tek amaçlarının iktidara gelmek olduğunu belirterek, bu doğrultuda Genel Başkan Özgür Özel önderliğinde çalışacaklarını söyledi. Adaylık açıklamasını kamuoyuna saygıyla duyurdu.

YENİ PARTİ KARABÜK İL BAŞKANLIĞI İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN ERDAL DEMİR, 18 EKİM 2026&#039;DA YAPILACAK...

YENİ PARTİ KARABÜK İL BAŞKANLIĞI İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN ERDAL DEMİR, 18 EKİM 2026'DA YAPILACAK ÖN SEÇİMDE PARTİLİLERDEN DESTEK İSTEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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