Şırnak'ta saha mesaisi: Mehmet Yarka projelerin ilerleyişini yerinde denetledi

Başkan yarka kent merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, sabah mesaisine kent merkezinde sürdürülen belediye faaliyetlerini sahada takip ederek başladı. Ziyaretlerinde, yürütülen işlerin güncel durumu ve çalışma takvimine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında saha ekiplerinin iş programına uyumu ve uygulama kalitesi öncelikli gündem maddeleri oldu.

Teknik değerlendirme ve koordinasyon:

Başkan Yarka, teknik ekiplerle bir araya gelerek projelerdeki ilerlemeyi değerlendirdi; altyapı ve üstyapı çalışmalarının eşgüdüm içinde yürütülmesine vurgu yaptı. Saha tespitleriyle, eksik kalan noktaların önceliklendirilmesi ve iş akışının hızlandırılması konularında talimatlar verdi. Yerinde gözlemler, uygulamada karşılaşılan sorunların anında çözülmesine olanak sağladı.

Hizmetin sürdürülmesi ve şeffaf takip:

Yapılan incelemenin amaçlarından biri, belediye hizmetlerinin planlanan program doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve süreci koordinasyon içinde tutmaktır. Başkan Yarka, ekiplerin sahadaki çalışmalarını değerlendirirken halkın ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesine dikkat çekti. Projelerin takibi ve raporlanmasıyla hizmetlerin etkinliği artırılacak, çalışmaların tamamlanma süreleri yakından izlenecek.

Belediye kaynakları tarafından verilen bilgiye göre, başkanın saha ziyaretleri kent genelinde devam eden hizmetlerin takibi kapsamında sürdürülüyor ve periyodik denetimlerle uygulama standartlarının korunması hedefleniyor.

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YARKA, SABAH MESAİSİNE KENT MERKEZİNDE DEVAM EDEN BELEDİYE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK BAŞLADI. TEKNİK EKİPLERLE BİR ARAYA GELEN YARKA, PROJELERİN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALARAK KENT GENELİNDEKİ HİZMETLERİN İLERLEYİŞİNİ DEĞERLENDİRDİ.