kar yağışı ve yüksek kesimlerdeki manzara:

Akşam saatlerinden itibaren Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, Büyükdüz mevkisini beyaza bürüdü. Bölgedeki araziler ve araçların üzeri karla kaplandı.

karayolları ekiplerinin çalışmaları:

Safranbolu-Bartın karayolunun Ahmetusta mevkisinde de etkili olan yağışın ardından Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

vatandaşların bölgeye ilgisi:

Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar araçlarıyla bölgeye gelerek karın keyfini çıkardı ve kış manzaralarını fotoğrafladı.

KARABÜK'ÜN YÜKSEK KESİMLERİNDE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI. BÜYÜKDÜZ MEVKİSİ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANIRKEN, AHMETUSTA MEVKİSİNDE KARAYOLLARI EKİPLERİ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.