Karacabey'de yem tesisinde tahıl kurutma makinesi yangını çıktı

Bursa'da bir holding bünyesindeki yem tesisinde sabah erken saatlerde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre saat 05.30 sularında Karacabey Bandırma karayolu Tavşanlı köyü yakınlarındaki yem tesisinde tahıl kurutma makinesi içinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Müdahale ve çalışmalar:

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Bir kısmı merdivenli olmak üzere 11 araç bölgeye yönlendirildi ve ekipler yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışmalarının halen sürdüğü bildirildi.

Soruşturma ve zarar:

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. İlk bilgilere göre yangında tesisteki tahılların yandığı öğrenildi; hasarın boyutu ile yangının kesin çıkış nedenine ilişkin değerlendirme jandarma ve ilgili birimlerce yapılacak inceleme sonrası netleşecek.

YEM TESİSİNDEKİ YANGIN KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI