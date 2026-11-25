İTO'nun değerlendirmesi:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bankaların konut kredileri ve kredi kartı faizlerinde yaptığı indirimleri olumlu karşıladıklarını açıkladı. Avdagiç, bu adımların reel sektörde kısa vadede likiditeye nefes aldıracağını vurguladı.

1 Aralık'ta yürürlüğe girecek kredi kartı faizi indiriminin ardından finansal koşullardaki iyileşmenin ticari kredilerle devam etmesinin üretim, istihdam ve ihracata doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

ticari kredilerde ihtiyaç duyulan adımlar:

Avdagiç, üretimin, istihdamın ve ihracatın yükünü taşıyan işletmelerin öncelikli olarak ticari kredilerde somut bir iyileşme beklediğini belirtti. Politika faizi yüzde 36 olmasına rağmen ticari kredi faizlerinin hâlâ bu seviyenin belirgin şekilde üzerinde seyrettiğini ve kredi maliyetlerindeki düşüşün dalgalı kaldığını kaydetti.

Üyelerden, bankaların kredilerde uyguladığı komisyon ve dosya masrafları nedeniyle finansman maliyetlerinin önemli ölçüde arttığı yönünde geri bildirimler aldıklarını aktardı.

"Konut kredisi ve kredi kartı adımlarını ticari krediler için de bekliyoruz" değerlendirmesinde bulunan Avdagiç, ticari kredilerde benzer bir rahatlamanın fiyatlar üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını söyledi.

KOBİ kredileri ve politika önerileri:

Avdagiç, Merkez Bankası'nın 11 Kasım'da KOBİ kredilerinde büyüme sınırını yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükseltmesini olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Ancak bu artışın daha ileri taşınmasının reel sektöre daha güçlü katkı sağlayacağını vurguladı.

İTO, KOBİ kredilerindeki büyüme sınırının daha anlamlı ölçüde genişletilmesini ve üretim, ihracat ve yatırım kredilerinin söz konusu sınırın dışında tutulmasını talep ediyor. Avdagiç, "İş dünyamızın 2027 yılına uygun finansman koşullarıyla girmesinin üretim, istihdam ve yatırım açısından önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz." diye ekledi.

İTO'nun çağrısı, bankacılık kesiminden konut ve kredi kartı adımlarını örnek alarak ticari kredi koşullarında da hızlı ve somut iyileştirmeler uygulanması yönünde. Avdagiç, bu tür adımların işletmelerin nakit akışını ve yatırımlarını doğrudan iyileştirerek ekonomik aktiviteyi destekleyeceğini vurguladı.

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ