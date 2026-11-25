indirim ne kadar ve ne zaman:

Bu geceyarısından itibaren geçerli olması beklenen 4 lira 32 kuruş tutarındaki indirim, motorinin litre satış fiyatına yansıyacak. Beklenen indirim miktarı, satış fiyatlarında doğrudan düşüş anlamına geliyor ve pompada görülecek fiyatlarda değişiklik yaratacak.

şehirlerde beklenen fiyatlar:

İndirim uygulanması halinde ortalama litre satış fiyatları İstanbul'da 84,58 lira, Ankara'da 85,68 lira ve İzmir'de 85,88 lira seviyelerine gerileyecek.

dağıtım ve fiyat farklılıkları:

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle pompa fiyatlarında kent içinde veya şirketler arasında farklılıklar görülebilir.

MOTORİNİN LİTRE FİYATINDA 4 LİRA 32 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR.