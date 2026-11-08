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Doğu Anadolu'da kar ve zirai don tehlikesi: üreticilere ve sürücülere uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü: Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevresinde kar, şiddetli buzlanma ve gece zirai donu bekleniyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğu Anadolu'da kar ve zirai don tehlikesi: üreticilere ve sürücülere uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uyarısı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi için yeni bir hava durumu değerlendirmesi yayımladı. Yapılan son tahminlere göre Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde kar yağışı ile birlikte şiddetli buzlanma ve zirai don riski bulunuyor.

Hava koşullarında beklenen değişiklikler:

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, yağışlar aralıklı karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Özellikle Erzurum'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı öğlen saatlerinden itibaren şehir merkezinde de etkisini artırdı. Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olaylarının yaşanabileceğini bildiriyor.

Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerinin altında seyredecek, rüzgâr ise kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bu ani soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklarda düşüşlerin süreceği öngörülüyor.

Üreticiler ve ulaşım için uyarılar:

Açıklamada; soğuk hava dalgasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiği vurgulandı. Yetkililer, tarımsal faaliyetle uğraşan üreticilere olası zararlara karşı gerekli tedbirleri almalarını, sulama, örtüleme veya uygun depolama gibi önlemleri planlamalarını öğütlüyor.

Ulaşımda ise hava sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle bölge genelinde ciddi buzlanma ve don olayları bekleniyor. Sürücüler ve yayalar, aksamalar, kayma ve kaza riskine karşı dikkatli olmaya, araçlarında kış ekipmanlarını eksiksiz bulundurmaya davet edildi. Ayrıca yetkililer, kış hazırlıklarının tamamlanması gerektiğini hatırlattı.

Meteoroloji&#039;den ‘zirai don&#039; ve ‘kar&#039; uyarısı

Meteoroloji'den ‘zirai don' ve ‘kar' uyarısı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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