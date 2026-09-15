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Karaköprü operasyonunda yağma hükümlüsü adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Karaköprü'de düzenlenen operasyonda yağma suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D.'yi yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaköprü operasyonunda yağma hükümlüsü adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa jandarmasının aranan şahıs çalışmalarında yeni başarı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü. Yapılan operasyonlar sonucunda hakkında yağma suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D. isimli şahıs yakalandı.

Operasyon ve yakalama:

Şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar, Karaköprü ilçesinde yürütüldü. Ekiplerin planlı operasyonu doğrultusunda gerçekleştirilen müdahale sonucu 8 Eylül 2026 tarihinde Ö.D. gözaltına alındı. Olayda asayişi sağlayan jandarma birimleri, yakalamanın ardından gerekli işlemleri başlattı.

Adli süreç ve kurum açıklaması:

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ö.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, hükümlülüğünün infazı için cezaevine gönderildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam edeceğini bildirdi.

ŞANLIURFA’DA 9 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

ŞANLIURFA’DA 9 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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