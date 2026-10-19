Karaman’da bariyerlere çarpıp kaçan sürücünün plakasına 46 bin lira ceza

Kaza yerinde bulunan araç ve ilk tespitler:

Karaman-Konya kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı ve araç olay yerinde bırakıldı.

Sürücünün olay yerini terk etmesi:

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, otomobilin içinde ve çevresinde yaptıkları incelemede sürücüye ulaşamadı. Yapılan ilk tespitlere göre sürücü kaza sonrası bölgeden ayrıldı.

İdari işlem ve tahkikat:

Sürücüsüne ulaşılamayan aracın plakası 42 APZ 983 olarak belirlendi ve plaka üzerinden 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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