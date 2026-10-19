Karaman’da bariyerlere çarpıp kaçan sürücünün plakasına 46 bin lira ceza

Kaza yerinde bulunan araç ve ilk tespitler:
Karaman-Konya kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı ve araç olay yerinde bırakıldı.
Sürücünün olay yerini terk etmesi:
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, otomobilin içinde ve çevresinde yaptıkları incelemede sürücüye ulaşamadı. Yapılan ilk tespitlere göre sürücü kaza sonrası bölgeden ayrıldı.
İdari işlem ve tahkikat:
Sürücüsüne ulaşılamayan aracın plakası 42 APZ 983 olarak belirlendi ve plaka üzerinden 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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