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Karaman'da kardeşlik temasıyla 50 bin 750 öğrenci ders başı yaptı

Karaman’da Vali Hayrettin Çiçek’in katıldığı törenle 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açıldı; 50 bin 750 öğrenci 'kardeşlik' temasıyla derse başladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Karaman'da kardeşlik temasıyla 50 bin 750 öğrenci ders başı yaptı

Karaman'da yeni eğitim-öğretim yılı törenle açıldı

Karaman’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 50 bin 750 öğrenci ders başı yaptı. Açılış programı, Urgan Mahallesi’ndeki Vali Halil Nimetoğlu İlkokulu’nda düzenlendi.

törenin akışı:

Programa Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ile İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, öğrenciler ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçti.

valinin açıklaması:

Vali Çiçek, törende gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün Vali Halil Nimetoğlu İlkokulu’ndayız. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ders zilini biraz önce çaldık. Yeni eğitim-öğretim yılının Karaman’ımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah kazasız belasız, başarılarla dolu bir eğitim yılı olur. 50 bin 750 öğrencimiz bugün ders zilinin çalmasıyla okula başladı."

kardeşlik teması ve ilk ders uygulaması:

Yeni eğitim döneminin ilk dersinde tüm okullarda "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" teması işlendi. Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ile İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, sınıfları tek tek gezerek öğrencilere başarı dileklerini iletti.

KARAMAN’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE 50 BİN 750 ÖĞRENCİ DERS BAŞI...

KARAMAN’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE 50 BİN 750 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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