Vali Hacıbektaşoğlu'ndan birlik çağrısı: yeni eğitim yılı umut ve sorumlulukla başladı

Vali Hacıbektaşoğlu'nun yeni eğitim yılı mesajı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle yayımladığı mesajda öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve velilere iyi dileklerini iletti. Vali Hacıbektaşoğlu, tatilin ardından okulların yeniden öğrencilerle buluşmasının oluşturduğu heyecanın herkes için ortak olduğunu belirtti.

eğitimin kapsamı ve öncelikleri:

Mesajında eğitimin yalnızca akademik bilgi ve beceri kazandırmakla sınırlı kalmadığını vurgulayan Hacıbektaşoğlu, eğitimin aynı zamanda sorumluluk duygusunun geliştiği ve çocukların kendilerini ve çevrelerini tanıma süreçleri olduğunu ifade etti. Bu noktayı açıklarken söylediği cümleye dikkat çekti: "Eğitim; çocuklarımızın bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra sorumluluk duygularının geliştiği, kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanıdıkları uzun bir süreçtir."

okul-aile iş birliği ve beklentiler:

Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin sağlıklı gelişiminde öğretmenler, okul yöneticileri ve ailelerin ortak sorumluluğuna işaret etti. Mesajında, okul ile aile arasındaki güçlü iletişimin öğrencilerin hem eğitim hayatına hem de kişisel gelişimlerine önemli katkı sağladığını kaydetti ve bu iletişimin sürdürülebilir olmasının altını çizdi.

Konuşmasını sonlandırırken Hacıbektaşoğlu, tüm paydaşlara yönelik temennilerini paylaştı: "2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyor; eğitim camiamıza sağlık, huzur ve başarılar temenni ediyorum". Vali, yeni dönemin hem bireysel gelişime hem de toplumsal dayanışmaya katkı sağlamasını diledi.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU’NDAN YENİ EĞİTİM YILI MESAJI