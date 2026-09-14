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Bozdoğan’da yeni eğitim yılına umut ve başarı dileği

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sağlık, mutluluk ve başarı diledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bozdoğan’da yeni eğitim yılına umut ve başarı dileği

Bozdoğan belediyesi başkanından yeni dönem mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik bir mesaj yayımladı. Yeni dönemin Bozdoğan ve eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi.

öğrencilere temenni ve vurgular:

Başkan Özel, mesajında gençlerin eğitim hayatında sağlıklı, mutlu ve başarılı olmalarını temenni etti. Öğrencilerin bilgiyle, özgüvenle ve umutla yetişmesinin önemine dikkat çekti ve bu hedefe ulaşmak için eğitim sürecinin paydaşlarının sorumluluğunu hatırlattı. Sözlerinde, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgiyle, özgüvenle ve güzel yarınlara duydukları umutla yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Bu süreçte büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli öğretmenlerimize ve çocuklarımızın her zaman yanında olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

öğretmenler ve velilere teşekkür:

Özel, eğitimin başarısında öğretmenlerin ve ailelerin emeklerinin belirleyici olduğunu vurguladı. Yerel yönetim olarak eğitime destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Başkan, tüm paydaşlara teşekkür ederek, "2026-2027 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılımız hayırlı olsun" dedi.

Mesaj, yeni döneme moral ve birlik çağrısı niteliğinde algılandı; Başkanın sözleri hem öğrencilere hem de eğitim camiasına güven ve destek mesajı iletti.

BAŞKAN ÖZEL’DEN YENİ EĞİTİM YILI MESAJI

BAŞKAN ÖZEL’DEN YENİ EĞİTİM YILI MESAJI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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