Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'ndan bilgilendirme

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki okul idarecileri ve öğretmenlere yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenleyerek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Toplantıda okullarda güvenli bir eğitim ortamının sağlanmasına ilişkin mevcut uygulamalar ve beklenen iş birliği ele alındı.

uygulamalar ve denetimler:

Bilgilendirmede, okul çevrelerinde yürütülen devriye faaliyetleri ile öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde yapılan denetimler ayrıntılarıyla aktarıldı. Jandarma ekipleri tarafından sürdürülen devriye ve denetim uygulamalarının kapsamı ile olası tehditlere karşı alınan önlemler öğretmenlere anlatıldı.

eğitim ortamının korunması ve iş birliği:

Toplantıda ayrıca öğretmenler ve okul yönetimleriyle etkin iletişim kanallarının önemi vurgulandı. Yetkililer, öğrencilerin eğitim hayatlarını güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmeleri için çalışmaların devam ettiğini bildirdi ve okul-idare ile jandarma arasındaki iş birliğinin sürdürülmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

BAYBURT JANDARMASINDAN OKUL GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRMESİ