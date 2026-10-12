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Karaman'da minibüs refüje savruldu: sürücünün eşi yaralandı

Karaman-Mersin kara yolunda minibüs ile otomobil çarpıştı; minibüs refüje savrularak durdu. Kazada minibüs sürücüsünün eşi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:58

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman'da minibüs refüje savruldu: sürücünün eşi yaralandı

Kaza anı ve araç bilgileri:

Karaman-Mersin kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, M.Ş. (48) idaresindeki 70 ABR 955 plakalı Volkswagen marka minibüs ile A.O. (62) yönetimindeki 42 PH 397 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs refüje savrularak durabildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazada, minibüs sürücüsü M.Ş.'nin eşi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine polis ve jandarma ekipleri de intikal etti. Kazanın ardından trafik ekipleri kara yolu üzerinde güvenlik önlemleri alarak bölgeyi trafiğe kapattı veya kontrollü geçiş sağladı. Olay yerindeki incelemelerin ardından jandarma ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

KARAMAN&#039;DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MİNİBÜSÜN REFÜJE SAVRULMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

KARAMAN'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MİNİBÜSÜN REFÜJE SAVRULMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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