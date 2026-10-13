Karaman’da ocakta çökme: mermer altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Karaman’da mermer ocağında meydana gelen kaza

Karaman merkez Ağılönü köyü sınırlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında işçi güvenliği ihlali şüphesiyle değerlendirilebilecek bir kaza yaşandı. Ocakta çalışan 39 yaşındaki Şuayip Çolpan üzerine mermer düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Müdahale ve hastanedeki süreç:

Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi ambulansta ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavi sürecinde doktorların tüm çabalarına karşın Çolpan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili resmi mercilerce tahkikat başlatıldığı, kaza nedenlerinin ve sorumlulukların araştırıldığı bildirildi. Yetkililerden gelecek inceleme sonuçları, kazanın iş güvenliği uygulamaları ve ocak çalışma koşulları açısından belirleyici olacak.

KARAMAN’DA ÇALIŞTIĞI MERMER OCAĞINDA ÜZERİNE MERMER TAŞI DÜŞEN ŞUAYİP ÇOLPAN, HAYATINI KAYBETTİ.