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Karaman’da ocakta çökme: mermer altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Karaman Ağılönü'ndeki mermer ocağında meydana gelen kazada, üzerine mermer düşen 39 yaşındaki işçi Şuayip Çolpan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman’da ocakta çökme: mermer altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Karaman’da mermer ocağında meydana gelen kaza

Karaman merkez Ağılönü köyü sınırlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında işçi güvenliği ihlali şüphesiyle değerlendirilebilecek bir kaza yaşandı. Ocakta çalışan 39 yaşındaki Şuayip Çolpan üzerine mermer düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Müdahale ve hastanedeki süreç:

Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi ambulansta ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavi sürecinde doktorların tüm çabalarına karşın Çolpan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili resmi mercilerce tahkikat başlatıldığı, kaza nedenlerinin ve sorumlulukların araştırıldığı bildirildi. Yetkililerden gelecek inceleme sonuçları, kazanın iş güvenliği uygulamaları ve ocak çalışma koşulları açısından belirleyici olacak.

KARAMAN’DA ÇALIŞTIĞI MERMER OCAĞINDA ÜZERİNE MERMER TAŞI DÜŞEN ŞUAYİP ÇOLPAN, HAYATINI...

KARAMAN’DA ÇALIŞTIĞI MERMER OCAĞINDA ÜZERİNE MERMER TAŞI DÜŞEN ŞUAYİP ÇOLPAN, HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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