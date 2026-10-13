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Karaman’da zincirleme trafik kazası kamerada: hafif ticari araç arkadan çarptı

Karaman Tabduk Emre Mahallesi'nde önce iki otomobil çarpıştı; olay yerinde bekleyen hafif ticari araç arkadan çarparak 2 kişinin yaralanmasına yol açtı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman’da zincirleme trafik kazası kamerada: hafif ticari araç arkadan çarptı

Tabduk Emre Mahallesi'nde zincirleme kaza

Karaman'da Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde önce İ.S. idaresindeki 06 EE 9878 plakalı Audi ile H.Ö. yönetimindeki 70 DU 938 plakalı otomobilin çarpışmasıyla başlayan kaza, kısa süre sonra zincirlemeye dönüştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, aynı yönde seyir halinde olan başka bir araç da kazaya karıştı.

Seyir halinde bulunan H.Y.'nin kullandığı 70 FF 785 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, kazaya karışan otomobile arkadan çarptı. İkinci çarpışmada araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve durumları bildirilerek sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza anı görüntülere yansıdı:

İHA muhabirinin görüntülerine yansıyan kayıtlarda, ilk çarpışmanın ardından olay yerinde bekleyen araçların bulunduğu noktaya yaklaşan hafif ticari aracın arkadan çarpma anı saniye saniye görüldü. Görüntüler, ekiplerin olayda müdahale ettiği sırada yaşanan ikinci kazanın nasıl gerçekleştiğini gösteriyor.

Sürücülerin ifadeleri:

Hafif ticari aracın sürücüsü H.Y., gazetecilere "Dörtlüleri yanmadığı için göremedim. Ondan dolayı çarptım" dedi. Kazaya karışan sürücülerden H.Ö. ise polis ekiplerine, "Audi önüme çıktı, ben de Audi’ye çarptım. Biz kendimizi apar topar kenara attık. Dayı geldi, benim aracıma çarptı" ifadelerini kullandı.

Diğer sürücü İ.S. de olay anını anlatarak, "Ben aşağı yoldan geliyordum, ana yola girmeye çalışıyordum. Sinyal verdim. Gelen araç bayağı uzaktaydı" şeklinde konuştu.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

KARAMAN’DA HAFİF TİCARİ ARACIN KAZA YAPAN OTOMOBİLLERE ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

KARAMAN’DA HAFİF TİCARİ ARACIN KAZA YAPAN OTOMOBİLLERE ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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