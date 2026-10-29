Karamürsel’de çocuklar için yeni deneyim merkezi: Lokomotif Çocuk Köyü yıl sonunda açılıyor

Karamürsel lokomotif çocuk köyü projesi:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Kordon mevkii Çınar Caddesi'nde inşa edilen Lokomotif Çocuk Köyü'nün yıl sonuna kadar hizmete açılması planlanıyor. Merkez, 3-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim ve etkinlik alanlarıyla hizmet verecek.

7 eğitim vagonu ve yaşa uygun programlar:

Merkezde çocukların farklı alanlarda deneyim kazanabileceği 7 eğitim vagonu yer alacak. Doğu Kışla, Vinsan ve Gebze'nin ardından projenin dördüncü adresi olacak Karamürsel'deki merkezde, uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek programlarda çocuklar yaş gruplarına uygun etkinliklere katılacak; oyun ve uygulamalı çalışmalarla öğrenme fırsatı bulacaklar.

Tarım bahçesi ve Loko Sahne ile zengin içerik:

Eğitim vagonlarının yanı sıra merkezde bir tarım bahçesi ve Loko Sahne de yer alacak. Tarım bahçesinde çocukların bitki yetiştirme ve üretim süreçlerini deneyimlemesi hedefleniyor. Loko Sahne'de ise tiyatro gösterileri, müzik etkinlikleri ve çeşitli atölyeler düzenlenmesi planlanıyor.

Karamürsel Lokomotif Çocuk Köyü'nün kasım-aralık aylarında tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE KARAMÜRSEL'DE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN LOKOMOTİF ÇOCUK KÖYÜ'NÜN YIL SONUNA KADAR HİZMETE AÇILMASI PLANLANIYOR.