Karapınar'da sanayi sitesinde yangın

Konya'nın Karapınar ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan bir yedek parça dükkanında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Olay, iş yerinde bulunanların ve çevredeki vatandaşların bildirimiyle itfaiye ekiplerine ulaştırıldı.

Müdahale ve kontrol altına alınma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler, çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangının çıktığı dükkânın sahibi olarak belirtilen S.Ü.'ye ait iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İlk tespitlere göre yangının elektrik kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor; olayla ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü tahkikat sürüyor.

Olayın ardından site esnafı ve çevre sakinleri tedbir amaçlı bilgilendirilirken, yetkililer benzer olayların önlenmesi için elektrik tesisatlarının düzenli kontrolüne dikkat çekti.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE YEDEK PARÇA DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA İŞ YERİNDE MADDİ HASAR OLUŞTU.