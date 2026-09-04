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Yüksekova'da açık kalan rögar çukuru minibüsü savurdu, 6 kişi yaralandı

Yüksekova'da Kamışlı köyüne ait 30 AAK 855 plakalı minibüs, yol kenarındaki kapağı açık rögar çukuruna çarparak kontrolden çıktı; 6 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yüksekova'da açık kalan rögar çukuru minibüsü savurdu, 6 kişi yaralandı

kaza nasıl meydana geldi:

Kaza, Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyü yakınlarında gerçekleşti. Seyir halindeki minibüsün yol kenarında kapağı açık bırakılan rögar çukuruna çarpması sonucu araç kontrolünü kaybederek savrulup yoldan çıktı. Olayda minibüste bulunan A.Ö., M.O., H.O., M.Ö., S.Ö. ve E.Ö. yaralandı.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kazaya, yol kenarında kapağı açık bırakılan rögar çukurunun neden olduğu bildirildi; olay yerindeki müdahaleler ve yaralıların hastaneye sevki ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Yüksekova&#039;da minibüs kapağı açık bırakılan logar çukuruna çarptı: 6 yaralı

Yüksekova'da minibüs kapağı açık bırakılan logar çukuruna çarptı: 6 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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