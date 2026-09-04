Yüksekova'da açık kalan rögar çukuru minibüsü savurdu, 6 kişi yaralandı

kaza nasıl meydana geldi:

Kaza, Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyü yakınlarında gerçekleşti. Seyir halindeki minibüsün yol kenarında kapağı açık bırakılan rögar çukuruna çarpması sonucu araç kontrolünü kaybederek savrulup yoldan çıktı. Olayda minibüste bulunan A.Ö., M.O., H.O., M.Ö., S.Ö. ve E.Ö. yaralandı.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kazaya, yol kenarında kapağı açık bırakılan rögar çukurunun neden olduğu bildirildi; olay yerindeki müdahaleler ve yaralıların hastaneye sevki ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Yüksekova'da minibüs kapağı açık bırakılan logar çukuruna çarptı: 6 yaralı