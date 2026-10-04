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Karlıova'da Toklular at yarışları coşkuyla yapıldı

Karlıova'daki 4. Toklular at yarışlarına 40 yarışmacı katıldı; dört kategoride kupa ve para ödülleri verildi, Vali Cahit Çelik de ata bindi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 20:23

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Karlıova'da Toklular at yarışları coşkuyla yapıldı

Karlıova'da Toklular at yarışları coşkuyla yapıldı

Karlıova Kaymakamlığı tarafından Toklular köyünde düzenlenen 4. Geleneksel Toklular At Yarışları, yoğun katılım ve renkli görüntülerle tamamlandı. Etkinliğe Erzurum, Muş ve Kars başta olmak üzere farklı illerden gelen toplam 40 yarışmacı katıldı. Yarışlar dört ayrı kategoride düzenlendi ve dereceye girenlere kupa ve para ödülü takdim edildi.

Yarışma ve kazananlar:

Organizasyon boyunca izleyiciler seyir zevki yüksek anlara tanıklık etti. Mücadeleler sonucunda Arap Atı A Grubu'nda birinciliği Tolga Kınık elde etti. Arap Atı B Grubu'nda Fuat Karabağ, İngiliz Atı C Grubu'nda Ferdi Polat, İngiliz Atı D Grubu'nda ise Ferit Karşal birinci oldu. Dereceye giren yarışmacılara törenle ödüller verildi.

Yerel yetkililer ve vurgulanan mesajlar:

Yarışlara Bingöl Valisi Cahit Çelik, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile çok sayıda kurum müdürü ve yerel temsilci katıldı. Program sırasında Vali Çelik de at binerek pistte tur attı ve etkinliğe katılım gösterdi.

Vali Cahit Çelik konuşmasında bölgedeki huzur ve güven ortamına dikkat çekti. Geçmişte terör nedeniyle altyapı ve hizmetlerde sıkıntılar yaşandığını, bunun sosyal ve kültürel etkinlikleri de olumsuz etkilediğini belirten Çelik, bugün dağlarda, ovalarda ve yaylalarda huzur ile güvenin sağlandığını ifade etti. Konuşmada bu kazanımların yerel yaşam ve etkinliklere olumlu yansıdığına vurgu yapıldı.

Organizasyon, hem yarışmacılar hem de seyirciler için sportif rekabetin yanında kültürel bir buluşma niteliği taşıdı. Farklı illerden gelen at sahipleri ve izleyiciler, kırlık alandaki etkinliklerin ardından ödül töreni ve sosyal programlarla günü tamamladı. Yerel yönetimlerin desteklediği yarışmanın, bölge spor kültürüne katkı sağlaması bekleniyor.

Bingöl’de geleneksel at yarışları renkli görüntülere sahne oldu

Bingöl’de geleneksel at yarışları renkli görüntülere sahne oldu

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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