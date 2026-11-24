Dikmen'de öğrencilere malzeme dağıtımı

Sinop’un Dikmen ilçesinde, çocukların bağımlılıktan korunması ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla öğrencilere sportif ve sanatsal faaliyetlerde kullanılmak üzere malzemeler dağıtıldı. Program, Şehit Bahattin Dolma Ortaokulunda gerçekleştirildi ve törende Vali Mustafa Özarslan da yer aldı.

valinin vurguladıkları:

Programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, okul ortamının tek başına yeterli olmadığına dikkat çekti. Özarslan, okul dışında düzenlenen sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerin çocukların sosyalleşmesi için hayati önem taşıdığını belirterek, bu tür faaliyetlerin "her türlü bağımlılığa, sosyal izolasyona ve yalnızlığa karşı güçlü birer koruyucu kalkan" olduğuna işaret etti.

okul dışı zamanın önemi:

Vali Özarslan konuşmasında, çocukların zamanlarının yaklaşık %13'ünü okulda, %87'sini okul dışında geçirdiğini hatırlattı ve okul dışındaki sosyal çevrenin etkilerine dikkat çekti. Aile yapıları, mahalle kültürü ve komşuluk ilişkilerindeki değişimlerin çocukların yetişmesinde rol oynadığını söyledi.

Yetkililer, dağıtılan malzemelerin yalnızca fiziksel etkinlikleri kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda çocukların ilgi alanlarını genişleterek güvenli sosyal ağlar kurmalarına katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti. Etkinlikler aracılığıyla çocukların bir arada vakit geçirerek sorumluluk, takım çalışması ve yaratıcı beceriler kazanması bekleniyor.

Program, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının eğitimle, toplum desteğiyle ve okul-dışı faaliyetlerin güçlendirilmesiyle bütünsel bir yaklaşımla sürdürülmesinin önemini yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, benzer dağıtımların ve etkinliklerin devam edeceğini belirterek aileler ve yerel aktörlerle iş birliğine vurgu yaptı.

SİNOP’UN DİKMEN İLÇESİNDE ÇOCUKLARIN BAĞIMLILIKTAN KORUNMASI VE SOSYAL GELİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA ÖĞRENCİLERE SPOR VE SANAT MALZEMELERİ DAĞITILDI.