Finalistler açıklandı

Esenler Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen 7. Esenler Film Festivali'nin kısa film yarışmasına bu yıl toplam 460 eser başvurdu. Ön jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmanın 10 finalisti belirlendi ve festival programına alınmaya hak kazandı.

Festival, 15-19 Ocak 2027 tarihlerinde "Komşuluk" temasıyla gerçekleştirilecek; kısa film gösterimlerinin yanı sıra paneller, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle sinemaseverleri ağırlayacak.

Finalistler ve yönetmenleri:

Ön jürinin seçtiği finalistler şu filmlerden oluşuyor: Beril Tan — "Alis", Alp Kaan Akkaya — "Boşluğun Sesi", Salih Ortaçay — "Gece Mesaisi", Ahmet Duvar — "Karayazı", Ahmed Said Aldemir — "Kayıt Defteri", Orhan Dede — "Kıvılcım", Koray Arıgümüş — "Rüyası Ömrümüzün Çünkü Eşyaya Siner", Deniz Cengiz — "Seçim Günü", Kaan Atilla Taşkın — "Son Dodo" ve Serdal Altun — "Süpermen Bozkıra Düştü".

Ödül dağılımı ve jüri süreci:

Yarışmanın ön jürisinde yönetmen ve yapımcı Bünyamin Duranoğlu, yönetmen Okan Akgün ve akademisyen Merve Yazıcı yer aldı. Finalistler festival sürecinde ana jürinin değerlendirmesine sunulacak ve sıralamaya göre ödüller ilan edilecek.

Yarışmada En İyi Film Ödülü alan yapım 100.000 TL ile ödüllendirilecek. İkinci filme 80.000 TL, üçüncü filme 60.000 TL verilecek; Jüri Özel Ödülü sahibine 40.000 TL ödenirken dereceye giremeyen altı finalist de gösterim telifi olarak 20.000 TL alacak. Toplamda yarışmada dağıtılacak ödül ve gösterim telifi tutarı 400.000 TL'ye ulaşacak.

Festival programı kapsamında yapılacak değerlendirmeler ve sonuç açıklamaları, festival takvimine göre ana jüri tarafından gerçekleştirilecek; finalist yapımların gösterimleri ve ilişkili etkinlikler izleyici ile buluşacak.

ESENLER BELEDİYESİ FİLM FESTİVALİNDE FİNALİSTLER BELLİ OLDU