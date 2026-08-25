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Karnından yaralanan kişi sokakta soyunup polise güçlük çıkardı

Aksaray'da 45 yaşındaki A.Ç., tartıştığı iki kişi tarafından karnından bıçaklandı; olay yerinde polisle tartışıp soyunan yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 23:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karnından yaralanan kişi sokakta soyunup polise güçlük çıkardı

Olayın gelişimi:

Olay, Taşepazar Mahallesi Pirali Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki A.Ç., tartıştığı iki şahıs tarafından karnından bıçaklanarak yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı ve kimlikleri henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerini gören yaralı önce polis memurlarına bağırıp çağırdı; ardından cadde ortasında kıyafetlerini çıkararak ekiplerin müdahalesine zorluk çıkardı. Olay yeri kısa süreli gerginliğe sahne oldu.

Müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin gelmesiyle yaralı ambulansta ilk müdahalesi yapıldı ve sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüyor.

AKSARAY’DA TARTIŞTIĞI 2 ŞAHIS TARAFINDAN BIÇAKLA KARNINDAN YARALANAN ŞAHIS, OLAY YERİNE GELEN...

AKSARAY’DA TARTIŞTIĞI 2 ŞAHIS TARAFINDAN BIÇAKLA KARNINDAN YARALANAN ŞAHIS, OLAY YERİNE GELEN POLİSLERE BAĞIRIP ZORLUK ÇIKARIRKEN, YOL ORTASINDA SOYUNARAK EKİPLERE GÜÇLÜK ÇIKARDI. SAĞLIK EKİPLERİNİN GELMESİYLE AMBULANSA ALINAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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