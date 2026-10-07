Kars 36 Spor kupada Fatsa Belediyespor'u tek golle eledi

maç özeti:

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Kars 36 Spor, Kars Şehir Stadında ağırladığı 3. Lig temsilcisi Fatsa Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşma boyunca iki takım arasında dengeli bir oyun görüldü, ancak ev sahibi ekip bulduğu fırsatı değerlendirerek üstünlüğü ele geçirdi.

Mücadelenin kalan bölümünde Kars 36 Spor skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fatsa Belediyespor kupaya veda ederken, Kars 36 Spor yoluna devam etti.

maçta öne çıkanlar:

Karşılaşma genelinde ev sahibi ekip taraftarının yoğun desteğiyle rakip kalede gol aradı ve savunmasını sağlam tutarak sonuca gitti. Mücadele boyunca iki takım da zaman zaman ataklar geliştirse de maçın skoru tek gole kaldı.

taraftar ve sonraki adım:

Karşılaşma sonrası futbolcular galibiyeti tribünleri dolduran taraftarlarıyla birlikte kutladı. Kars 36 Spor'un kupada hangi rakiple eşleşeceği ise yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak; takım bu sonuçla hem taraftarına sevinç yaşattı hem de organizasyonda yoluna devam etme hakkı kazandı.

KARS 36 SPOR, FATSA BELEDİYESPOR’U TEK GOLLE GEÇEREK TUR ATLADI(KARS-İHA)