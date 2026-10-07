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Başkan Aksun, derecelerle dönen sporcuları makamında kabul etti

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası kapsamında ANALİG, Türkiye ve Balkan şampiyonalarında derece alan sporcuları antrenörleriyle kabul ederek tebrik etti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Başkan Aksun, derecelerle dönen sporcuları makamında kabul etti

Erzincan’da derece elde eden sporcular ağırlanıldı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 5-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcuları makamında kabul etti. Ziyarette sporcuların yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) İl Başkanı Emin Turan ve antrenörler de yer aldı.

dereceleri ve branş dağılımı:

Toplantıda çeşitli branşlarda başarı gösteren sporcular listelendi. Badminton dalında Hazal Bengisu Keskin ve Eren Zorlu, atıcılıkta Yiğit Geçim ve Elif Melike Polat öne çıktı. Atletizmde Görkem Gül Türkiye birincisi olurken, Ali Eren Yüksel ANALİG Türkiye ikincisi oldu. Güreşte Medine Muhammetli ve Safiye Mustafa Balkan şampiyonluğuna ulaştı; Anzor Yasin ise güreşte Balkan üçüncüsü oldu.

Ayrıca karatede Enes Talha Öğütçü Balkan üçüncülüğü elde ederken, masa tenisinde Zeynep Güler bölge şampiyonluğunu kazandı. Yüzmede Hatice Terzi ise THOM barajını geçmeyi başardı.

Aksun’ın değerlendirmesi ve kutlama:

Başkan Aksun, sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve elde edilen sonuçların Erzincan için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Ziyarette sporcularla bir süre sohbet eden Aksun, katkı veren idareci ve antrenörlere teşekkür etti ve genç sporcuların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantı, sporcuların başarılarının paylaşılması ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların görüşülmesiyle sonlandı.

BAŞKAN AKSUN, BAŞARILI SPORCULARI KABUL ETTİ

BAŞKAN AKSUN, BAŞARILI SPORCULARI KABUL ETTİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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