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Kars merkezli soruşturmada dijital izler: iki şüpheli tutuklandı

Kars merkezli zimmet ve özel belgede sahtecilik soruşturmasında Kars ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi; 5 gözaltı, 2 tutuklama gerçekleşti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kars merkezli soruşturmada dijital izler: iki şüpheli tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, TCK 247 "Zimmet" ve TCK 207 "Özel belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçti. Çalışma, hem Kars merkezde hem de Bursa'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon şeklinde uygulandı.

Gözaltılar ve adli sürecin ilerleyişi:

Operasyonda hakkında işlem yapılan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi; savcılık tarafından 2 kişi serbest bırakıldı, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Mahkemeye sevk edilen C.Ö. (44) ve H.Ç. (30) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aramalar ve ele geçirilen materyaller:

Adreslerde yapılan aramalarda soruşturmanın dijital boyutuna işaret eden materyallere el konuldu. Ele geçirilenler arasında 2 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 flash bellek bulunuyor; toplam 13 dijital materyal soruşturma kapsamında incelenmek üzere emniyete alındı.

Kurumsal açıklama ve soruşturmanın devamı:

Kars Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların etkin şekilde sürdürüleceğini bildirirken, ele geçirilen dijital verilerin incelenmesinin soruşturmanın seyrini belirleyeceği vurgulandı. Soruşturma kapsamında elde edilecek sonuçların ilerleyen aşamalarda adli süreçlere ekleneceği belirtildi.

Olayda adı geçen suç tipleri, yürütülen soruşturma ve adli işlemler kaynak metinde belirtilen şekliyle korunarak kamuoyuna aktarılmıştır.

KARS VE BURSA’DA ZİMMET VE SAHTECİLİK OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA(KARS-İHA)

KARS VE BURSA’DA ZİMMET VE SAHTECİLİK OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA(KARS-İHA)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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