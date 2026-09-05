Kars'ın sağlık çehresini değiştirecek bölge hastanesi tamamlanmaya yakın

Kars'ta yeni dönem: büyük ölçekli sağlık yatırımı ilerliyor

Kars'ta yapımı süren Kars Bölge Hastanesi, kentin sağlık altyapısını güçlendirecek kapsamlı bir yatırım olarak yükselmeye devam ediyor. Toplam proje maliyeti 4 milyar 741 milyon TL olan tesis, yaklaşık 140 bin metrekare kapalı alana kuruluyor ve planlara göre 500-550 yatak kapasitesiyle hizmet verecek şekilde tasarlandı. Haziran 2026 itibarıyla hastanenin kaba inşaatının yaklaşık yüzde 60ı tamamlanmış durumda.

proje özellikleri:

Altı bloktan oluşan kompleks, yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, doğum salonları ve poliklinik alanlarını tek bir çatı altında toplayacak. Hastane bünyesinde 18 ameliyathane, 38 yoğun bakım yatağı, 14 doğum salonu ve 24 kreş odası bulunacak. Ayrıca planlanan yaklaşık 140 poliklinik ile çok sayıda uzmanlık dalında hizmet amaçlanıyor.

Hasta odaları tek kişilik olarak düzenlendi; bu sayede hem konfor hem de olası kapasite artışı için esneklik sağlanıyor. Proje, olağanüstü durumlarda mevcut fiziksel düzenlemelerin daha etkin kullanılmasıyla kapasitenin artırılmasına imkân verecek şekilde planlandı. Yetkililer, normal işletmede 500 yatak kapasitesinin gerektiğinde çift kişilik kullanımla bin hastaya çıktığı senaryoların öngörüldüğünü belirtiyor.

bölgesel hizmet hedefi:

Hastane yalnızca Kars merkezine değil, çevre illere de hizmet verecek bir bölge merkezi olma hedefiyle tasarlandı. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın tesisi değerlendirirken, projenin bölge sağlık kapasitesini artıracağını vurguladı ve yatırımın hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti. Çalkın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" sözleriyle destek vurgusu yaptı.

Çalkın ayrıca Kars'ın Ardahan, Iğdır, Ağrı'nın bazı ilçeleri ve Artvin'in bir bölümünü kapsayan bir bölge sağlık merkezi olma yönündeki hedeflerine dikkat çekti ve son doktor atamalarının da bu planın bir parçası olduğunu belirtti.

tamamlama ve beklentiler:

Hastanenin tamamlanmasıyla özellikle ileri branşlarda sağlık hizmetleri güçlenecek ve vatandaşların sevk edilme ihtiyacının azalması hedefleniyor. Geniş fiziksel kapasite, çok sayıda ameliyathane, yoğun bakım yatağı ve poliklinik alanı sayesinde Kars'ın sağlık altyapısında belirgin bir yükseliş bekleniyor. İnşaat takvimi işlerken projede önümüzdeki dönemde de çalışmaların hız kesmeden devam etmesi planlanıyor ve tamamlandığında bölge genelinde daha kapsamlı sağlık hizmeti sunulması öngörülüyor.

BÖLGE HASTANESİ’NİN İNŞAAT ÇALIŞMALARI PLANLANAN TAKVİM DOĞRULTUSUNDA SÜRÜYOR.