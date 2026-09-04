Kars'ta 30,81 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

operasyonun kapsamı ve bulgular:

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde operasyon düzenledi. Yapılan arama ve incelemelerde 2 parça halinde toplam 30,81 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarının değerlendirmesine göre, ele geçirilen hammaddeden yaklaşık 3 kilo 81 gram bonzai üretilebileceği öngörüldü. Bulunan miktar ve üretim potansiyeli, operasyonun amacını ve elemanın niteliğini belirlemede temel gösterge olarak kullanıldı.

şüpheliye yönelik adli işlem ve takip:

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın devam ettiği; elde edilen delillerin adli mercilerle paylaşılacağı bildirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu madde suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve özellikle üretim, ticaret ile sokak düzeyi satışının engellenmesine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

KARS’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU(KARS-İHA)