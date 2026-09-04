Dolar 48,4360 +0,05%
Euro 56,3138 +0,02%
Bist 13.985,46 +0,38%
Altın Gram 7.038,16 -0,45%
EUR/USD 1,1631 +0,00%
Brent Petrol 95,69 +0,18%
--°

Kars'ta 30,81 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Kars'ta düzenlenen operasyonda 2 parça halinde toplam 30,81 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi; maddeden yaklaşık 3 kilo 81 gram bonzai üretilebileceği tespit edildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kars'ta 30,81 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

operasyonun kapsamı ve bulgular:

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde operasyon düzenledi. Yapılan arama ve incelemelerde 2 parça halinde toplam 30,81 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarının değerlendirmesine göre, ele geçirilen hammaddeden yaklaşık 3 kilo 81 gram bonzai üretilebileceği öngörüldü. Bulunan miktar ve üretim potansiyeli, operasyonun amacını ve elemanın niteliğini belirlemede temel gösterge olarak kullanıldı.

şüpheliye yönelik adli işlem ve takip:

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın devam ettiği; elde edilen delillerin adli mercilerle paylaşılacağı bildirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu madde suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve özellikle üretim, ticaret ile sokak düzeyi satışının engellenmesine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

KARS’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU(KARS-İHA)

KARS’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU(KARS-İHA)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yıldızeli'nde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
images

Kırmızı ışıkta geçen otobüs şoförünün pişkin yanıtı Bursa'da kask kamerasında
images

Silivri açıklarında çarpışmanın ön tespit raporu iki kaptanın kusurlu olduğunu o...
images

Tekirdağ'da son anda müdahale: tır şoförünün refleksi faciayı önledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Heybelerle Anadolu'nun taşınan hafızası Sanat Melikgazi'de

Nazilli'de eylül boyunca 25 noktada yol konforu hedefleniyor

Ergani'de yaralanan taraftar: diyarbakırda hoşgörü ve kardeşlik gördüğünü söyledi

Zabıta haftasında çocuklara güvenli okul yolu eğitimi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı