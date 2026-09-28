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Kars'ta güvenlik öncelikleri belirlendi: asayişten okul ve sınır hattına

Vali Ziya Polat başkanlığındaki koordinasyon toplantısında kent genelinde asayiş, okul güvenliği ve sınır hattındaki tedbirler değerlendirildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kars'ta güvenlik öncelikleri belirlendi: asayişten okul ve sınır hattına

Kars'ta il güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı

Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda kent genelindeki güvenlik çalışmaları ile yeni eğitim-öğretim döneminde alınan tedbirler kapsamlı biçimde ele alındı. Toplantıda kolluk kuvvetlerinin il genelinde yürüttüğü uygulamalar gözden geçirilerek vatandaşların huzurunun korunmasına yönelik adımlar değerlendirildi.

Okul güvenliği ve denetimler:

Yeni öğretim yılı gündeme alınarak, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve çevrelerinde uygulanan tedbirler, rutin denetimler ve kurumlar arası koordinasyon tartışıldı. Toplantıda, okullarda alınan önlemlerin ve denetim mekanizmalarının etkinliğinin artırılmasına vurgu yapıldı.

Sınır hattı ve düzensiz göç:

Kars'ın sınır hattındaki güvenlik tedbirleri toplantının diğer önemli başlığıydı. Sınır güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalar ile düzensiz göçle mücadele kapsamındaki faaliyetler değerlendirildi ve tedbirlerin etkin şekilde sürdürülmesine yönelik görüşler paylaşıldı.

Toplantı ayrıca kamu düzeninin korunması, güvenlik uygulamalarının etkinliğinin artırılması ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine odaklandı. Katılımcılar, değerlendirilen tedbirlerin saha uygulamalarına hızlı biçimde yansıtılmasının önemine dikkat çekti.

KARS’TA GÜVENLİK ZİRVESİ: ASAYİŞ, OKUL GÜVENLİĞİ VE SINIR HATTI MASADA(KARS-İHA)

KARS’TA GÜVENLİK ZİRVESİ: ASAYİŞ, OKUL GÜVENLİĞİ VE SINIR HATTI MASADA(KARS-İHA)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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