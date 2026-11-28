Çalışmalar yerinde incelendi:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent içi ulaşımda konforu artıracak olan Kartal Katlı Kavşağı Projesi sahasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeye; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile yüklenici ve müşavir firma yetkilileri eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, teknik ekiplerden devam eden imalatlar, saha organizasyonu ve projenin güncel durumu hakkında detaylı bilgi aldı; sahada görev yapan personelle görüşerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Yerinde denetim sırasında yürütme ve koordinasyon süreçlerinin planlandığı gibi ilerlemesi üzerine notlar alındı.

Projenin teknik bileşenleri ve hedefleri:

Proje, Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası A.Ş. koordinasyonunda, İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında yürütülüyor. Sahada tünel, alt geçit, bağlantı yolları ve teknik imalatlar eş zamanlı olarak sürdürülüyor; bu yaklaşım iş programının hızlanmasını ve kesintilerin asgariye indirilmesini amaçlıyor.

Projenin tamamlanmasıyla Kartal Kavşağı'nda trafik yoğunluğunun azalması, araç ve yaya ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi ile kavşağın kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca proje, ulaşıma ilişkin süreleri kısaltıp kent içi akışı düzenleyerek bölgesel erişilebilirliği güçlendirecek.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımları yakından takip ettiklerini ve çalışmaların planlanan süreç içinde tamamlanması için ilgili ekiplerle değerlendirmelerin sürdürüleceğini belirtti. Proje yönetiminin koordinasyonu ve saha uygulamalarının denetimi, projenin zamanında ve güvenli şekilde tamamlanması açısından öncelikli tutuluyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KENTİN ULAŞIM ALTYAPISINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK KARTAL KATLI KAVŞAĞI PROJESİ’NDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK TEKNİK EKİPLERDEN PROJENİN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.