Sürmene'de kız isteme merasiminde yangın

Olay, dün akşam saatlerinde Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi Seymenler Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Kız isteme merasimi için eve gelen konukların balkondan attığı sigara izmaritinin, evin altındaki kuru otları tutuşturmasıyla yangın çıktı.

olayın gelişimi:

Çıkan yangında kısa sürede yoğun duman oluştu. Evdekiler ve davetliler ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de yangına katılarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların çabasıyla saatler süren bir çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alındı.

yaralıların tedavisi:

Yangında dumandan etkilenen H.M.O (32), G.O. (27) ve H.S. (28), Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. G.O. daha sonra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedaviye devam edildiği belirtildi.

müdahale ve inceleme:

Yangına ilk anda müdahale edilse de kuru otların hızla tutuşması söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

KIZ İSTEME MERASİMİ İÇİN EVE GELENLERİN İÇTİKLERİ BİR SİGARAYI BALKONDAN ATTIKLARI SIRADA EVİN ALTINDA BULUNAN KURU OTLAR TUTUŞTU. ÇIKAN YANGINDA YOĞUN BİR DUMAN OLUŞURKEN, YANGINA EVDEKİLER, DAVETLİLER VE ÇAĞRILAN İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.