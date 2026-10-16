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Kartal'da konteynerde alıkonulan kişi Sancaktepe kaynaklı kaçırma planıyla kurtarıldı

Sancaktepe'den kaçırılan D.M. Kartal'da konteynere kapatıldı; 13 Ekim'de İstihbarat ve Özel Harekât operasyonuyla kurtarıldı. 5 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kartal'da konteynerde alıkonulan kişi Sancaktepe kaynaklı kaçırma planıyla kurtarıldı

Kartal'da konteynerde alıkonulan kişi kurtarıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Sancaktepe'den kaçırıldığı belirlenen bir kişi Kartal'da bir konteynerde zorla alıkonulmuş halde bulundu ve düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Olayla bağlantılı olarak 5 şüpheli yakalanırken, tahkikat işlemleri sürüyor.

Operasyon süreci:

İstihbarat çalışmaları sonucu kaçırma olayının 13 Ekim tarihinde Sancaktepe Emek Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinden gerçekleştiği tespit edildi. Yapılan sorgulamalarda mağdurun zorla bindirildiği aracın plakası belirlendi ve daha sonra mağdurun Kartal ilçesindeki bir konteynerde tutulduğu belirlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekât unsurlarınca düzenlenen operasyonla mağdur kurtarıldı ve olay yerinde 5 şüpheli yakalandı.

Olayın ayrıntıları ve soruşturma:

Emniyetin yürüttüğü araştırmada, mağdurun D.M. (21) olduğu, kaçırma olayına konu olan kişinin ise zihinsel engeli bulunan A.K. (24) ile bir alacak verecek meselesi bulunduğu belirlendi. İddialara göre D.M., A.K.'nin engel durumundan faydalanarak kendisine farklı günlerde yaklaşık 120 bin TL değerinde hediye aldırdı.

Aile fertlerinin durumu öğrenmesi ve engelleme çabaları sonrası A.K.'nin akrabalarının D.M.'yi kaçırarak alıkoyduğu yönünde tespitler yapıldı. Konuyla ilgili ifadeler alındı; A.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer mağdur ve kaçırdığı belirlenen 5 şüpheli hakkında adli ve tahkikat işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve süreç tamamlandıkça gerekli adli işlemlerin yapılacağını bildirdi. Kamu güvenliğini sağlayan birimler olayın aydınlatılması için koordineli çalışmalarını sürdürürken, mağdurun kurtarılması kolluk güçlerinin koordineli müdahalesiyle gerçekleşti.

SANCAKTEPE&#039;DEN KAÇIRILARAK KARTAL’DA BİR KONTEYNERDE ZORLA ALIKONULDUĞU BELİRLENEN ŞAHIS...

SANCAKTEPE'DEN KAÇIRILARAK KARTAL’DA BİR KONTEYNERDE ZORLA ALIKONULDUĞU BELİRLENEN ŞAHIS, DÜZENLENEN OPERASYONLA KURTARILDI. OLAYLA BAĞLANTILI 5 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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