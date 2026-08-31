Kartal'da zafer coşkusu: fener alayından uluslararası halk oyunlarına

Geniş katılımlı başlangıç: fener alayı ve kortej yürüyüşü:

Kartal Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında Dumlupınar’da kazanılan Büyük Taarruz’un 104. yıl dönümünü ve 30 Ağustos Zafer Bayramını akşam saatlerinde düzenlenen geleneği sürdüren fener alayıyla kutladı. Kazım Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, marşlar ve sloganlar eşliğinde Kartal Meydanı’na kadar devam etti.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan yüzlerce Kartallı kortejde yer aldı. Yürüyüşe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Başkan Yüksel, güzergâh üzerindeki balkonlardan korteje alkışla destek veren vatandaşları selamladı.

Müzik ve anma: taner özsoy konseri:

Fener alayının ardından Kartal Meydanı’nda sahneye çıkan sanatçı Taner Özsoy, seslendirdiği türkülerle meydanı dolduran izleyicilere unutulmaz bir konser sundu. Kalabalık, sanatçının eserlerine hep birlikte eşlik ederek bayram coşkusunu doruğa çıkardı.

Programın sonunda Başkan Gökhan Yüksel, katkılarından dolayı Taner Özsoy’a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti; toplu kutlamanın ve kültürel paylaşımın önemine vurgu yapıldı.

Festivalde kültürler buluştu: uluslararası halk oyunları şöleni:

Kartal Belediyesi tarafından beşinci kez düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali, 30 Ağustos kutlamaları kapsamında Kartal Meydanı’nda devam etti. Türkiye’nin yanı sıra Gürcistan, Mısır ve Moldovadan gelen ekipler geleneksel kostümleri, müzikleri ve koreografileriyle izleyenlere zengin bir kültürel mozaik sundu.

Farklı coğrafyalardan gelen genç dansçılar sahnede buluşurken, Kartallılar gösterileri ilgi ve alkışlarla takip etti. Festival, ilçenin kültür ve sanat alanındaki birikimini uluslararası düzeye taşıma hedefinin somut bir örneği olarak öne çıktı.

Konuşma ve mesajlar: birlik, barış ve anma:

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, meydanda yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zaferinin yalnızca bir askeri başarı olmadığını, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti. Başkan Yüksel, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında meydana gelen elim gemi kazasına da değinen Başkan Yüksel, kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diledi ve kayıp vatandaşlara bir an önce ulaşılmasını temenni etti.

Sanatın farklı kültürler arasında dostluk ve kardeşlik köprüsü kurduğuna dikkat çeken Başkan Yüksel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine vurgu yaparak birlik, beraberlik ve barış mesajı verdi. Konuşmasını meydanı dolduranlara teşekkür ederek "Zaferimiz kutlu, birliğimiz daim olsun. İyi ki varsın Kartal" sözleriyle tamamladı.

Gün boyu süren etkinlikler: kültür, sanat ve anma bir arada:

Kartal’da düzenlenen 30 Ağustos programı gün boyunca çeşitli etkinliklerle sürdü. Cumhuriyet’in temel değerlerine vurgu yapılan kutlamalar, konserler, halk oyunları gösterileri ve kortejlerle renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikler, yerel bir kutlamayı ulusal hafıza ve uluslararası kültürel paylaşımla buluşturan bir formatta gerçekleşti.

Belediyenin organizasyonu, hem tarihsel anlamı canlı tutmayı hem de genç kuşaklar arasında kültürel etkileşimi teşvik etmeyi amaçladı; katılımcılar akşam boyunca hem anma hem de eğlenceyi aynı anda yaşadı.

YÜZLERCE KARTALLI’NIN KATILDIĞI FENER ALAYINDA CADDE VE MEYDANLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILIRKEN, FARKLI ÜLKELERDEN GELEN HALK OYUNLARI EKİPLERİNİN GÖSTERİLERİ GECEYE RENK KATTI.