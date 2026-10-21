Kartaldere'de uyanan miras: Seyyid Muhammed Kattal türbesi inanç turizmine hazırlanıyor

Kartaldere köyündeki türbe incelemesi:

MASSAD Başkanı Sebahattin Bozcan ve yönetimi, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Kartaldere köyünde yer alan Seyyid Muhammed Kattal Hazretleri Türbesi'nde incelemelerde bulundu. Ziyaret, kentin tarihi ve manevi değerlerini gün yüzüne çıkarmayı, bölge turizmine yeni bir yön kazandırmayı hedefleyen proje çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

Manevi mirasın konumu ve önemi:

Türbe, Gezin beldesinin yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde, Hazardağı ile Akdağ arasında Masar Dağı eteklerinde, Sivrice, Maden, Alacakaya ve Arıcak ilçelerinin kesiştiği bölgede, Tepecik Ovası karşısında yer alıyor. Yapı içinde makam bölümü, mescit ve misafirhane bulunuyor ve asırlardır ziyaretçi kabul ediyor. Yerel anlatılarda, Peygamber Efendimiz'in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) beşinci göbekten torunu olduğu ifade edilen Muhammed Kattal Hazretleri'nin bu coğrafyaya yaklaşık 10 asır önce gelerek İslam'ı ve insanlığı tebliğ ettiği aktarılıyor. Bu anlatılar, bölgedeki güçlü sözlü tarih ve inanç geleneğiyle destekleniyor.

Koruma, tanıtım ve proje hedefleri:

MASSAD yönetimi, türbenin mevcut halinin taşıdığı manevi ve tarihi değere tam olarak yakışmadığını belirterek, korunması ve tanıtılması için çalışma başlattı. Başkan Bozcan ve ekip, ilgili bakanlıklar ile İl Kültür Müdürlüğü'ne resmi başvurular yapıldığını, kısa sürede olumlu sonuç beklediklerini ifade etti. Dernek, türbenin yalnızca bir yapı olarak kalmaması, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak, bölgenin tarihi dokusuna uygun bir çevre düzenlemesi ve tesisleşme ile desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Bu yaklaşımda örnek olarak Somuncu Baba Külliyesi gibi model projeler referans alınıyor.

Sorumluluk bilinci ve yerel beklentiler:

Bozcan, bu tür manevi mirasların gelecek nesillere aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti. MASSAD, süreci bilimsel araştırmalar ve hukuki mevzuat çerçevesinde yürütmeyi, gerekli imar ve proje çalışmalarını hazırlamayı ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde bölgeye inanç turizmi kazandırmayı amaçlıyor. Yerel halkın Ehl-i Beyt'e duyduğu sevgi ve beklentiler de proje çalışmalarına yön veriyor.

İnceleme sırasında yerel rivayetler arasında yer alan bazı anlatılar da gündeme geldi. Bozcan, bu rivayetlere atıfla geçmişte farklı fiziksel tasvirlerin bulunduğunu kaydetti; örneğin toplum belleğinde bahsedilen bazı figürlerin boylarına ilişkin ifadelerin varlığı not edildi. Bu tür anlatıların hem akademik hem de kültürel yönleriyle ele alınmasının önemine dikkat çekildi.

Sonuç olarak MASSAD ve yönetimi, Kartaldere'deki Seyyid Muhammed Kattal Hazretleri Türbesi'nin korunması, restorasyonu ve inanç turizmine kazandırılması için proje hazırlığı ve kurumlarla koordinasyon çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. İlgili süreçler tamamlandığında, türbenin Elazığ turizmine katkı sağlayacak önemli bir merkeze dönüşmesi hedefleniyor.

MASSAD BAŞKANI SEBAHATTİN BOZCAN VE YÖNETİMİ, ELAZIĞ’IN MADEN İLÇESİNE BAĞLI KARTALDERE KÖYÜNDE BULUNAN SEYYİD MUHAMMED KATTAL HAZRETLERİ TÜRBESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.