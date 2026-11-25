Protokol töreni ve iş birliğinin amacı:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Muğla Meslek Yüksekokulu ile ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında üniversite-sanayi iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, uygulamalı eğitim imkânlarını artırmayı ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların yetiştirilmesini hedefliyor. İmza törenine MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, ADM Elektrik Genel Müdürü Emrah Kalkan, şirket yönetim ekibi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Müfredat destekleri ve yeni ders düzenlemeleri:

İş birliği, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi öncesinde temelleri atılan çalışmalar kapsamında Muğla Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü bünyesindeki Elektrik Programı ile Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programının müfredatını destekleyecek altyapı çalışmalarını içeriyor. Protokol kapsamında ikinci sınıf öğrencilerinin güz dönemi seçmeli ders listesine Marka dersi eklendi. Dersler, yüksekokul öğretim elemanları ile ADM Elektrik tarafından görevlendirilen sektör eğiticilerinin koordinasyonunda yürütülecek.

Laboratuvar yatırımı ve uygulamalı eğitim imkanları:

Protokol çerçevesinde, Muğla Meslek Yüksekokulu bünyesinde ADM Elektrik desteğiyle modern bir Elektrik ve Enerji Laboratuvarı kuruldu. Laboratuvar; güneş enerjisiyle elektrik üretimi ve depolanması, elektrik dağıtım hatları, ölçme tekniği ve iş güvenliği gibi alanlarda uygulamalı eğitim ve görsel sunum imkânı sağlayacak. Yapısal ve elektriksel kurulum çalışmalarında öğretim elemanları, idari ve teknik personelin yanı sıra Elektrik ve Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programlarının öğrencileri de aktif görev aldı ve süreci sahada deneyimledi.

Staj, saha deneyimi ve istihdam hedefleri:

İmzalanan protokolle öğrencilerin teorik eğitimlerinin laboratuvar uygulamalarıyla pekiştirilmesi, öğrencilerin zorunlu staj başvurularının ADM Elektrik’in staj süreçleri kapsamında değerlendirilmesi ve teknik gezilerle saha deneyimi kazanmaları amaçlanıyor. Emrah Kalkan, eğitime önem verdiklerini belirterek öğrencilerin uygulama fırsatları sayesinde sektöre daha hazır hale geleceğini; ilerleyen dönemde öğrenci proje yarışmaları düzenlemeyi hedeflediklerini ifade etti. Prof. Dr. Turhan Kaçar ise protokolün mevcut çalışmaları ileri taşıyacağını ve üniversite, öğrenciler ile bölge için yeni fırsatlar yaratacağını vurguladı.

Bu iş birliğiyle sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesi, mezunların istihdam süreçlerinin desteklenmesi ve ilgili programların tercih edilebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

MSKÜ İLE ADM ELEKTRİK ARASINDA GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ