inşaatta son durum:

Körfez ilçesinde Kocaelispor'un antrenman ve konaklama ihtiyaçları için inşa edilen Sevindikli Spor Tesisi'nde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70 seviyesine ulaştı. Projenin yapımını Büyükşehir öncülüğünde sürdüren ekipler, zemin kat ve üst katlarda eş zamanlı imalatlar yürütüyor.

Zemin katta alçı sıva ve saten yüzey işleri devam ederken, alçıpan asma tavan uygulamalarında sona yaklaşıldı. Zemin ve birinci kattaki ıslak hacimlerin duvar seramik imalatları tamamlandı; bu alanlar için son rötuşlar yapılıyor. İkinci kattaki otel odalarında ise şap ve duvar seramik imalatları sürdürülüyor, birinci ve ikinci katlardaki asma tavan montajları devam ediyor.

futbol sahalarında çalışmalar:

Tesis bünyesindeki futbol sahalarında da yoğun çalışma var. Hibrit sahada çim bakım ve yüzey düzenleme işlemleri yapılırken, diğer sahalarda kılçık drenaj sistemi imalatları gerçekleştiriliyor. Saha altyapısına yönelik drenaj ve sulama hatlarının entegrasyonu eş zamanlı planlanarak yürütülüyor.

Tesis genelinde çevre düzenleme ve altyapı işleri de paralel yürütülüyor; ulaşım, enerji ve peyzaj bağlantıları proje takvimine göre ilerliyor. Bu çalışmalar, saha ve yapıların uzun ömürlü ve işlevsel olmasını hedefliyor.

hedefler ve beklentiler:

İnşaatın tamamlanmasıyla Kocaelispor, antrenman, konaklama ve sportif gelişim ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir tesise kavuşacak. Proje kapsamında tamamlanan ve devam eden imalatların planlanan süre içinde bitirilmesiyle kulübün tesis altyapısında önemli bir iyileşme sağlanması bekleniyor.

Yetkililer, kalan çalışmaların hızlandırılmasıyla teslimata hazırlıkların süreceğini; teknik ve idari donanımın devreye alınmasının ardından tesisin kulüp ve bölge spor yaşamına katkı sunacağını belirtiyor.

KÖRFEZ’DE YÜKSELEN TESİSİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 70’E ULAŞTI.