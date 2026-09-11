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Kartepe'de yalnız çınarlar Sekapark'ta denizle buluştu

Kartepe Belediyesi'nin Alo Evlat Sağlık Kulübü, yalnız yaşayan yaşlıları Sekapark'a götürüp yürüyüş, çay ve sohbetle sosyal dayanışma sağladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kartepe'de yalnız çınarlar Sekapark'ta denizle buluştu

Sekapark'ta bir gün: yürüyüş, sohbet, deniz

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal program kapsamında, ilçe genelinde yalnız yaşayan ve sağlık destek ihtiyacı olan yaş almış büyükler, Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri eşliğinde Sekapark'ta ağırlandı. Sahil boyunca yapılan yürüyüş, temiz hava ve deniz manzarasıyla birleşerek katılımcılara günlük rutinden uzak, keyifli bir zaman sundu.

Program akışı:

Evlerinden alınan büyükler, Alo Evlat ekiplerinin refakatiyle sahile ulaştı. Yürüyüş sırasında katılımcıların yüzlerindeki memnuniyet göze çarptı; birçok kişi manzara eşliğinde yürüyüşün tadını çıkardı. Etkinliğin ilerleyen bölümünde verilen çay molası sırasında yaşlılar ekiplerle sohbet ederek anılarını paylaştı ve birbirleriyle sıcak iletişim kurdu.

Alo Evlat Sağlık Kulübü'nün rolü:

Alo Evlat Sağlık Kulübü, Kartepe'de yalnız yaşayan, sağlık sorunları olan yaş almış bireylerin hem sağlık hem de sosyal ihtiyaçlarına odaklanıyor. Kulüp, sadece tıbbi ve refakat hizmeti sunmakla kalmayıp, düzenlediği sosyal programlarla yaş almış büyüklerin sosyal hayata katılımını teşvik ederek yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyor.

Gün boyunca yaşanan samimi sohbetler ve tebessümler, programın amacına ulaştığını gösterdi; katılımcılar deniz manzarası eşliğinde hem dinlendi hem de sosyalleşti. Kartepe Belediyesi ve Alo Evlat ekipleri, ihtiyaç duyulduğunda bu tür etkinlikleri sürdüreceklerine dair kararlılıklarını koruyor.

KARTEPE’DE YAŞ ALMIŞ BÜYÜKLER İÇİN DÜZENLENEN SOSYAL PROGRAMDA, ALO EVLAT SAĞLIK KULÜBÜ EKİPLERİ...

KARTEPE’DE YAŞ ALMIŞ BÜYÜKLER İÇİN DÜZENLENEN SOSYAL PROGRAMDA, ALO EVLAT SAĞLIK KULÜBÜ EKİPLERİ EŞLİĞİNDE SEKAPARK’A GÖTÜRÜLEN VATANDAŞLAR SAHİL BOYUNCA YÜRÜYÜŞ YAPIP DENİZ MANZARASI EŞLİĞİNDE ÇAY İÇEREK KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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