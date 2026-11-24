Silopi'de Esenli köyünde sulama yatırımı

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Esenli köyünde yürütülen sulama kanalı yapım ve onarım çalışmaları sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla köy ve çevresindeki arazilerin uzun dönemli su ihtiyacının karşılanması ve tarımsal üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Çalışmanın kapsamı:

Yetkililerden alınan bilgiye göre, onarım ve inşa faaliyetleri mevcut sulama kanallarının güçlendirilmesini, kaçak ve su kaybını azaltacak tamiratları ile yeni bağlantı noktalarının oluşturulmasını kapsıyor. Tamamlandığında yaklaşık 2 bin 500 dönüm tarım arazisinin sulanabilir hale gelmesi planlanıyor.

Yerinde inceleme:

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal çalışma alanını ziyaret ederek yürütülen işleri yerinde inceledi ve proje sorumlularından son durum hakkında bilgi aldı. İnceleme sırasında projenin işleyişine ilişkin uygulama ve denetim mekanizmaları değerlendirildi.

Beklenen etkiler:

Sulama altyapısının güçlendirilmesiyle çiftçilerin suya erişiminin kolaylaşması, tarımsal verimliliğin artması ve üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Projenin devreye alınmasıyla bölgedeki üreticilerin sulama imkânlarının iyileştirilmesi ve tarımsal faaliyetlerin daha verimli yürütülmesi bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanması, Esenli köyü ve çevresindeki üreticiler için sürdürülebilir bir sulama altyapısı oluşturacak ve kırsal ekonomide istikrar sağlamaya katkı verecek. Yerel yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından sulama sisteminin bakım ve işletmesine ilişkin düzenlemelerin de hayata geçirileceğini belirtiyor.

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