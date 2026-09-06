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Kasımpaşa'da son düdükte eşitlik: Orban iki golle geri çevirdi

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Kasımpaşa ile Amed 2-2 berabere kaldı; Orban'ın 59. ve 83. dakikadaki golleri Amed'e eşitliği getirdi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 19:58

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kasımpaşa'da son düdükte eşitlik: Orban iki golle geri çevirdi

Kasımpaşa 2 - Amed Sportif Faaliyetler 2

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanan maçta Kasımpaşa ile Amed Sportif Faaliyetler kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda tamamlanan karşılaşma 2-2 sona erdi. Ev sahibi ekip erken öne geçmesine rağmen Amed, ilerleyen dakikalarda iki gol bularak sahadan eşitlikle ayrıldı.

maçtan önemli anlar:

Maça hızlı başlayan Kasımpaşa, 20. dakikada Güven Yalçın ile öne geçti. İlk yarıda skor değişmese de ikinci yarıda tempo yükseldi. 52. dakikada Ali Yavuz’un ceza sahası içine çevirdiği topun ardından gelişen pozisyonda Adrian Benedyczak topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0 yaptı. Amed, bu gole cevap vermekte gecikmedi; 59. dakikada sağ kanattan gelen uzun topta Orban kaleci Gianniotis’in üzerinden aşırtma bir vuruşla farkı bire indirdi. Mücadelenin son bölümünde Amed baskısını arttırdı ve 83. dakikada yine Orban’ın sol çaprazdan vuruşunda top kalecinin altından ağlarla buluştu ve skor 2-2’ye geldi.

Maç boyunca her iki takımın da kontra ataklarda etkili olduğu ve tempolu bir oyun ortaya koyduğu görüldü. Kasımpaşa kalesinde Andreas Gianniotis bazı kritik müdahaleler yapsa da iki golde de başarılı olamadı. Karşılaşma sonunda iki ekip de birer puanla sahadan ayrıldı.

kadrolar, hakemler ve istatistikler:

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Mehmet Salih Mazlum

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Cristian Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay (Atakan Müjde dk. 82), Marcus Rafferty (Elson Mendes Da Silva dk. 67), Andri Baldursson (Emirhan Boz dk. 72), Adrian Benedyczak (Jesuran Rak-Sakyi dk. 82), Ali Yavuz Kol, Güven Yalçın. Yedekler: Ali Emre Yanar, Ahmet Taha Dağbaşı, Jakob Jessen, Kevin Mouanga, Sinan Alkaş, Elson Mendes Da Silva, Sercan Deniz. Teknik Direktör: Emre Belözoğlu.

Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Amadou Cisse (Mohamed Khalil dk. 77), Lumbardh Dellova, David Bates, Ermal Krasniqi, Rayan Raveloson, Gökhan Gül (Furkan Soyalp dk. 46), Umut Meraş, Samuel Ballet (Rayan Lutin dk. 66), Dia Sabia (Mehmet Yeşil dk. 85), Mbaye Diagne (Gift Orban dk. 46). Yedekler: Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Kahraman Demirtaş, Berk Kızıldemir. Teknik Direktör: Besnik Hasi.

Goller: Güven Yalçın (dk. 20), Adrian Benedyczak (dk.52) (Kasımpaşa) Grift Orban (dk. 59 ve 83) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Kerem Demirbay, Jesuran Rak-Sakyi, Emirhan Boz, Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa); Dia Sabia, David Bates (Amed Sportif Faaliyetler).

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA KASIMPAŞA SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA KASIMPAŞA SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE 2-2 BERABERE KALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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