Bingöl'de Dikpınar orman yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Genç ilçesine bağlı Dikpınar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Müdahale detayları:

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 2 iş makinesi ve 15 personel ile müdahale etti. Ekipler hem havadan hem de karadan yürüttükleri eş zamanlı çalışmalarla alevleri kontrol altına aldı.

soğutma ve inceleme çalışmaları:

Yangın söndürüldükten sonra bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için gerekli incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

BİNGÖL’ÜN GENÇ İLÇESİNE BAĞLI DİKPINAR KÖYÜNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.