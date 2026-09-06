Karaköprü Belediyespor Başpınar'da Kırıkkale FK'yi 3-1 yendi

maç özeti:

TFF 3. Lig 3. Grup 1. haftasında Başpınar Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karaköprü Belediyespor 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı. Maçın ilk yarısında hızlı başlayan Karaköprü, özellikle kanatlardan ve bireysel ataklarla öne geçti.

goller ve maç akışı:

Maçın 12. dakikasında Yavuz Koç ile öne geçen Karaköprü Belediyespor, 39. dakikada Muhammed Yavaş'ın golüyle devreyi 2-0 üstün kapattı. İkinci yarıda Kırıkkale FK, 82. dakikada Christopher Jakob'ın golüyle aradaki farkı 1'e indirdi; ancak bir dakika sonra Yavuz Koç'un ikinci golü takımına skoru getirdi ve mücadele 3-1 sona erdi.

kadrolar ve değişiklikler:

Kırıkkale FK: Hakan Canbazoğlu, Enes Yetim, Kerem Kurşun (Yasin Polat dk. 41), Furkan Şamil Çetin (Eray Halidi dk. 58), Yusuf Mert Tunç (Eray Sürül dk. 69), Şahin Şafakoğlu, Christopher Jakob Aydemir, Berkay Arı, İsmail Cem Kara, Kaan Baysal (Baha Kısacık dk. 69), Hamza Baran Arıkan (Mümin Uyar dk. 58).

Karaköprü Belediyespor: Mustafa Erdem Uysal, Ahmet Enes Akkan, Ali Alperen Erdoğan, Hasan Yurtseven, Muhammed Emin Yavaş (Süleyman Enes Yıldırım dk. 78), Mehmet Ali Bakar (Yavuz Alemdar dk. 64), Yavuz Koç (İbrahim Başer dk. 85), Yusuf Şengüler, Tugay Güner (Tahsin Yılmaz dk. 63), Metin Peker, Muhammet Furkan Kılıç (Osman Emirkan Demir dk. 85).

kartlar ve kritik notlar:

Maçta sarı kartlar Kırıkkale FK'den Kaan Baysal'a; Karaköprü Belediyespor'dan ise Muhammed Yavaş ve Ahmet Enes Akkan'a gösterildi. Karaköprü'nün erken dakikalardaki etkinliği ve ikinci yarıda hızlı cevap verebilme yetisi maçın belirleyici unsurları oldu.

Sonuç olarak Karaköprü Belediyespor ilk hafta galibiyetiyle 3 puanı hanesine yazdırırken, Kırıkkale FK puan arayışını bir sonraki haftaya bıraktı.

TFF 3. LİG 3. GRUP 1. HAFTADA KIRIKKALE FK, KONUK ETTİĞİ KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR'A 3-1 MAĞLUP OLDU.