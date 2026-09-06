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Erzurumspor hazırlıklara başladı, Beşiktaş deplasmanına eksiksiz gidiyor

Erzurumspor, Trendyol Süper Lig 5. hafta Beşiktaş deplasmanı öncesi kulüp tesislerinde Serkan Özbalta yönetiminde kondisyon ve taktik çalıştı; sakat yok.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 20:41

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor hazırlıklara başladı, Beşiktaş deplasmanına eksiksiz gidiyor

Erzurumspor hazırlıklara başladı, Beşiktaş deplasmanına eksiksiz gidiyor

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen idman, takımın deplasmana hazırlık sürecinin ilk adımını oluşturdu.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma, ilk olarak oyuncuların ısınma hareketleriyle başladı. Devamında ekip, ısınma çalışmasının ardından yoğun bir kondisyon ve taktik çalışması programı uyguladı. Antrenman programı, maç temposunu ve saha içi organizasyonu güçlendirmeye yönelik olarak planlandı ve uygulandı.

Takımda son durum ve takip:

Kulüpten gelen bilgiye göre, Beşiktaş karşılaşması öncesinde sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor. Bu durum, teknik ekibe kadro tercihlerinde esneklik sağlarken, hazırlıkların ritim kazanmasına da katkı veriyor. Erzurumspor, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği bir idmanla devam edecek; bu seans muhtemelen maç öncesi son provayı oluşturacak.

Eksiksiz kadro ve planlı antrenman programı, Erzurumspor için deplasmanda alınacak bir puan veya daha fazlası adına önemli bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Teknik ekibin, fiziksel ve taktik hazırlığı dengeli yürütmesi bekleniyor.

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI BEŞİKTAŞ MAÇININ...

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI BEŞİKTAŞ MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. TEKNİK DİREKTÖR SERKAN ÖZBALTA

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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