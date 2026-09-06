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Montella tribünden gözlemde: Kocaelispor-Samsunspor maçını Kocaeli Stadyumu'nda izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig 4. haftasında Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor-Samsunspor maçını tribünden izledi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 20:27

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Montella tribünden gözlemde: Kocaelispor-Samsunspor maçını Kocaeli Stadyumu'nda izledi

montella tribünden takip etti:

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmayı Kocaeli Stadyumunda tribünden izledi.

maçın oynandığı zemine ve konuma dair:

Mücadele Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Ev sahibi Kocaelispor, sahasında Samsunspor’u konuk ederken Montella da stadyumdaki izleyiciler arasında yer aldı.

Teknik direktörün tribünden izleyişi, karşılaşmayı takip edenler arasında dikkat çeken ayrıntılardandı; maçın diğer sportif ve organizasyonel ayrıntılarına ilişkin ek bilgi haberde belirtilmedi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA, KOCAELİSPOR- SAMSUNSPOR KARŞILAŞMASINI...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA, KOCAELİSPOR- SAMSUNSPOR KARŞILAŞMASINI TRİBÜNDEN TAKİP EDİYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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