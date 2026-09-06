Montella tribünden gözlemde: Kocaelispor-Samsunspor maçını Kocaeli Stadyumu'nda izledi

montella tribünden takip etti:
Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmayı Kocaeli Stadyumunda tribünden izledi.
maçın oynandığı zemine ve konuma dair:
Mücadele Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Ev sahibi Kocaelispor, sahasında Samsunspor’u konuk ederken Montella da stadyumdaki izleyiciler arasında yer aldı.
Teknik direktörün tribünden izleyişi, karşılaşmayı takip edenler arasında dikkat çeken ayrıntılardandı; maçın diğer sportif ve organizasyonel ayrıntılarına ilişkin ek bilgi haberde belirtilmedi.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA, KOCAELİSPOR- SAMSUNSPOR KARŞILAŞMASINI TRİBÜNDEN TAKİP EDİYOR
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