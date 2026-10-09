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Kastamonu'da Aksa tufanı anmasında İsrail'e tepki

Kastamonu'da Milli İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar 7 Ekim Aksa Tufanı anmasında İsrail'i sloganlarla protesto ederek Gazze'deki saldırıları kınadı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kastamonu'da Aksa tufanı anmasında İsrail'e tepki

Kastamonu'da anma ve protesto:

Kastamonu'nun Nasrullah Meydanı'nda bir araya gelen Milli İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar, 7 Ekim Aksa Tufanı anması kapsamında İsrail'i protesto etti. Toplantı, Cuma namazının ardından gerçekleştirildi ve platform adına konuşmayı TÜGVA Kastamonu İl Temsilcisi Selim Önen yaptı.

Eylem ve sloganlar:

Eylemciler, "Kahrolsun İsrail" sloganları atarken, Gazze'de yaşananları belgeleyen fotoğraflar taşıdı. Katılımcılar, insani krize dikkat çekmek ve saldırıları kınamak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Platformun değerlendirmesi ve çağrısı:

Basın açıklamasında Önen, "İşgalci Siyonist rejim, çocuk, kadın, yaşlı gözetmeksizin bütün Filistin halkını hedef alan devasa bir katliam ve soykırım harekâtı başlattı. Son bir yılda Gazze hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, mülteci kamplarının ve sivil yerleşim yerlerinin acımasızca bombalandığı, insani yardımların engellendiği devasa bir açık hava hapishanesine ve mezarlığa dönüştürüldü" ifadelerini kullandı.

Önen sözlerine devamla, "Gazze’de yaşananlar sadece bir coğrafyanın değil, sözde gelişmiş Batı medeniyetinin ve uluslararası hukuk sisteminin iflasıdır. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumlar, işgalci rejimin barbarlığını durdurmakta yetersiz kalmış, egemen güçler ise bu soykırıma sessiz kalmış ve bu suça doğrudan ortak olmuştur. Türkiye ve necip milletimiz, tarihten gelen sorumluluğuyla her zaman olduğu gibi bugün de mazlum Filistin halkının yanında durmaya, onların sesi olmaya devam etmektedir" dedi.

Milli İrade Platformu adına tüm dünyaya çağrıda bulunan Önen, "Siyonist rejimin bu barbarlığı ve soykırımı asla cezasız kalmayacaktır. Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşuncaya, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizden, mazlumların hakkını haykırmaktan bir adım bile geri atmayacağız. Gazze’de şehit düşen binlerce masum kardeşimizi rahmetle anıyor, direnişin kahraman evlatlarını saygıyla selamlıyoruz. Nehirden denize, özgür Filistin gerçekleşene kadar durmayacağız, susmayacağız" ifadelerini kullanarak çağrılarını yineledi.

KASTAMONU’DA NASRULLAH MEYDANI’NDA MİLLİ İRADE PLATFORMU TARAFINDAN 7 EKİM AKSA TUFANI’NIN YIL...

KASTAMONU’DA NASRULLAH MEYDANI’NDA MİLLİ İRADE PLATFORMU TARAFINDAN 7 EKİM AKSA TUFANI’NIN YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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