Muratlı tarlasından gece gündüz yaşam notları: gelincikten domuz sürüsüne

Müsellim yolu'nda fotokapan kayıtları:

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Müsellim yolu üzerindeki bir tarlaya yerleştirilen fotokapan, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini ortaya koydu. Kamera, hem gündüz hem gece çekim yaparak doğal yaşamın farklı anlarını anbean kaydetti.

gündüzden geceye öne çıkan kareler:

Kayıtlarda gelincik ve çakal'ın su içmek ve yiyecek aramak için alana geldiği anlar net biçimde görülüyor. Gündüz saatlerinde bir gelinciğin su kabı başındaki meraklı halleri ile çakalın su ihtiyacını giderdiği anlar, kameralara renkli kareler olarak yansıdı.

Gece çekimlerinde ise fotokapanın gece görüşü moduna takılan en dikkat çekici görüntü, tarladan geçen kalabalık bir yaban domuzu sürüsü oldu. Sürünün sessiz ama toplu geçişi, bölgedeki hareketliliğin en somut örneklerinden birini oluşturdu.

fotokapanın amacı ve bölgesel önem:

Tarla sahibi, bölgedeki yaban hayatını gözlemlemek amacıyla fotokapanı yerleştirdi; kaydedilen görüntüler doğaseverler tarafından ilgi gördü. Bu kayıtlar, yerel biyolojik çeşitlilik ve doğal yaşam hareketliliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Fotokapan görüntüleri, hem doğa gözlemleri için veri sağlıyor hem de insan ile yaban hayatı arasındaki etkileşimin takibine olanak tanıyor. Bu tür belgelenmiş kayıtlar, koruma çalışmaları ve tarımsal faaliyetler açısından yerel ekosistemin durumuna dair farkındalığı artırıyor.

Muratlı'da fotokapan yaban hayatını kaydetti: Gelincik, çakal ve domuz sürüsü görüntülendi