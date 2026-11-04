Kastamonu'da kavşak çarpışması: 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da kavşakta meydana gelen çarpışma

Kastamonu Kuzeykent Mahallesi 57. Alay Bulvarı Sanayi Sitesi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza anı ve araç hareketleri:

Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 05 LF 651 plakalı Toyota marka otomobil ile E.Y. yönetimindeki 07 BRE 614 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kontrolden çıkan B.K. idaresindeki otomobil bordür taşlarına çarparak refüje çıktı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada sürücüler ile Y.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’DA KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU ÜÇ KİŞİ YARALANDI.