Dolar 48,8323 +0,06%
Euro 55,7890 -0,16%
Bist 13.268,66 +0,53%
Altın Gram 6.838,26 -0,48%
EUR/USD 1,1422 -0,27%
Brent Petrol 95,74 +0,35%
--°

Katılımın ardından somut adımlar: Yüceer Çerkezköy halkıyla buluştu

Dr. Candan Yüceer, Çerkezköy'de halk gününde vatandaşların altyapı, ulaşım ve sosyal hizmet taleplerini dinledi; talepler dairelere iletildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Katılımın ardından somut adımlar: Yüceer Çerkezköy halkıyla buluştu

Çerkezköy'de halk günü buluşması

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Halk Günü buluşmaları kapsamında Çerkezköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlik, Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi ve gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Vatandaşların talepleri ve öncelikler:

Yüceer, toplantıda altyapıdan ulaşıma, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemeleri'ne kadar farklı alanlardaki talep, öneri ve beklentileri dinledi. Vatandaşların ilettiği konular not alındı ve önceliklendirilerek ilgili birimlere aktarılacağı belirtildi.

Çözüme yönlendirme ve süreç takibi:

İletilen sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla gerekli yönlendirmeler ilgili daire başkanlıklarına yapıldı; süreçlerin belediye ekipleri tarafından takip edileceği vurgulandı. Yüceer, buluşmaların yalnızca talep alma değil doğrudan iletişim ve ortak çözüm arama pratiği olduğunu ifade etti.

"Tekirdağ’da yaşayan hemşehrilerimiz asla yalnız yürümeyecek. Biz belediyeciliği yalnızca hizmet üretmekten ibaret görmüyoruz; halkımızı dinlemeyi, sorunları birlikte konuşmayı ve çözüm yollarını birlikte aramayı çok önemsiyoruz. Bugün Çerkezköy’de hemşehrilerimizin yanına geldik. Sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini doğrudan kendilerinden dinledik"

Yüceer, Tekirdağ’ın diğer ilçelerinde de halk buluşmalarının süreceğini belirterek, iletilen taleplerin ilgili birimlerce değerlendirileceğini ve sonuçların takip edilerek paylaşılacağını kaydetti.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CANDAN YÜCEER, HALK GÜNÜ BULUŞMALARI KAPSAMINDA...

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CANDAN YÜCEER, HALK GÜNÜ BULUŞMALARI KAPSAMINDA ÇERKEZKÖYLÜ VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gölköy merkezine kapsamlı meydan düzenlemesi
images

Çıraklıktan ustalığa: 65 yıldır makasıyla yaşayan berber
images

Kayıplarıyla büyüyen Kinan yeni protez için yardım bekliyor
images

özel gereksinimli çocuklar akvaryumda bilimle buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dijital dünyada çocukların korunması için uluslararası standart çağrısı

Göller canlanıyor: Mersin'de 347 bin yavru sazan suyla buluştu

Salihli'de yatırımların takvimi ve öncelikleri masaya yatırıldı

Ordu ekipleri, ağzına çengel saplanan köpeği kurtardı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü