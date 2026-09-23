Katılımın ardından somut adımlar: Yüceer Çerkezköy halkıyla buluştu

Çerkezköy'de halk günü buluşması

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Halk Günü buluşmaları kapsamında Çerkezköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlik, Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi ve gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Vatandaşların talepleri ve öncelikler:

Yüceer, toplantıda altyapıdan ulaşıma, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemeleri'ne kadar farklı alanlardaki talep, öneri ve beklentileri dinledi. Vatandaşların ilettiği konular not alındı ve önceliklendirilerek ilgili birimlere aktarılacağı belirtildi.

Çözüme yönlendirme ve süreç takibi:

İletilen sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla gerekli yönlendirmeler ilgili daire başkanlıklarına yapıldı; süreçlerin belediye ekipleri tarafından takip edileceği vurgulandı. Yüceer, buluşmaların yalnızca talep alma değil doğrudan iletişim ve ortak çözüm arama pratiği olduğunu ifade etti.

"Tekirdağ’da yaşayan hemşehrilerimiz asla yalnız yürümeyecek. Biz belediyeciliği yalnızca hizmet üretmekten ibaret görmüyoruz; halkımızı dinlemeyi, sorunları birlikte konuşmayı ve çözüm yollarını birlikte aramayı çok önemsiyoruz. Bugün Çerkezköy’de hemşehrilerimizin yanına geldik. Sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini doğrudan kendilerinden dinledik"

Yüceer, Tekirdağ’ın diğer ilçelerinde de halk buluşmalarının süreceğini belirterek, iletilen taleplerin ilgili birimlerce değerlendirileceğini ve sonuçların takip edilerek paylaşılacağını kaydetti.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CANDAN YÜCEER, HALK GÜNÜ BULUŞMALARI KAPSAMINDA ÇERKEZKÖYLÜ VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.