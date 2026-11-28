kavaklı sporculardan bölgesel başarı:

26 Kasım'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen İmam Hatip Okulları Tekvando Spor Oyunları'nda Kavaklı öğrenciler önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada toplam 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde eden sporcular, hem ilçe hem de okulları adına dikkat çekici bir performans sergiledi.

müsabakada öne çıkan isimler:

Farklı kilo kategorilerinde yarışan Kavaklı temsilcilerden Hasan Eren Tüğmen (65 kg) ve Selin Yardımcı (47 kg) birincilik elde ederek altın madalyaların sahibi oldu. Ayrıca Gökçe Çaycı (55 kg) ikinci olurken, Emine Altunay (41 kg) üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalya kazandı.

başarıyı mümkün kılan unsurlar:

Genç sporcuların turnuvadaki başarısında ailelerin, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve antrenörlerin katkıları vurgulandı. Ekip çalışması ve disiplinli hazırlığın sonuç verdiği yarışmada, Kavaklı öğrenciler hem bireysel hem de kurumsal anlamda okullarını başarıyla temsil etti.

Elde edilen dört madalya, ilçede genç sporcuların yetişmesine dair olumlu bir işaret olarak değerlendirildi. Katılımcıların gösterdiği performans ve alınan sonuçlar, önümüzdeki dönemde daha fazla yatırım ve destek sağlanması gerektiğine dair beklentileri de güçlendirdi.

SAMSUN'DA DÜZENLENEN İMAM HATİP OKULLARI TEKVANDO SPOR OYUNLARI’NDA MÜCADELE EDEN KAVAKLI ÖĞRENCİLER, 2 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ MADALYA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ.