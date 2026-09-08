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Kavaklıdere davasında sanığın savunması: 'eşimin saçının teline zarar getirmedim'

Muğla'da 8 Mart 2026'de eşi Sermin Bacak'ın göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılanan Ali Bacak, suçlamaları reddetti; aile şikayetçi, duruşma 1 Ekim 2026'ya ertelendi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavaklıdere davasında sanığın savunması: 'eşimin saçının teline zarar getirmedim'

dava ve tutukluluk süreci:

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde, 8 Mart 2026 tarihinde meydana gelen olayda; iddiaya göre Sermin Bacak göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan Ali Bacak hakkında, savcılık tarafından 'kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı; tutuklu sanık SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Mahkeme aşamasında savcılık, dosya kapsamında taraflar arasında savunmada anlatıldığı gibi bir boğuşma olmadığı ve sanığın kasten öldürme suçunu işlediği kanaatine vardığını belirterek tutukluluğun devamını talep etti. Mahkeme, savunma avukatının ek süre talebi üzerine duruşmayı 1 Ekim 2026 günü saat 10.00'a erteledi ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

sanığın savunması:

Tutuklu sanık Ali Bacak, duruşmada suçlamaları reddetti ve eşinin hayatı, tanışma ve evlenme süreçlerini ayrıntılı şekilde anlattı. Sanık, ilişkisinin yıllarca sorunsuz devam ettiğini, aralarında kısa süreli ayrılıklar yaşandığını, 2009'da Ortaca'da yaşam kurduklarını ve bir çocuk sahibi olduklarını söyledi. Savunmasında eşinin Fethiye'de ailesi yanında kaldıktan sonra davranışlarında değişiklik olduğunu ve daha agresifleştiğini iddia etti.

Olay gününe dair anlatımında, sabah başlayan tartışmaların akşam yeniden alevlendiğini belirten Ali Bacak, gece saat 23.00 civarında aralarında bir arbede çıktığını, eşinin elinde makas olduğunu ve kısa süre sonra bıçak gördüğünü iddia etti. Olayın toplamda yaklaşık 15 saniye sürdüğünü, sonrasında eşine tampon uygulayıp 30-35 dakika kalp masajı yaptığını söyledi. Sanık, 'Eşimin saçının teline zarar getirmedim, dünyamdı, her şeyimdi' diye konuşarak tahliyesini talep etti ve üzerine düşen suçlama olmadığını savundu. Duruşmada ayrıca sanığın 'Allah’ın verdiği canını almak aklımın ucundan geçtiyse Allah benim canımı alsın' şeklinde beyanda bulunduğu tutanağa geçti.

aile beyanları ve tanık ifadeleri:

Sermin Bacak’ın oğlu Ali Rıza Berk Bacak pedagog eşliğinde SEGBİS üzerinden dinlendi. Oğlu, olay anını doğrudan görmediğini, gece 00.20'de babasının 'anne ölüyor' diyerek uyandırdığını, annesinin yerde kanlar içinde yattığını ve bıçak yakınlarda olmadığını anlattı. Genç tanık, olayın düşme ile olabileceğini düşünmediğini söyledi ve babasından şikayetçi olduğunu belirtti.

Tanık beyanlarında ayrıca sanığın geçmişte annesine yönelik tehdit, kovalama ve şiddet iddiaları dile getirildi. Genç, çocukluk döneminde babasının annesini tüfekle kovaladığını ve aile içi sürekli hakaretler olduğunu ifade etti. Duruşmaya katılan anne Emine Tombak de kızının yıllarca şiddet ve tehdit gördüğünü, 17-18 yıl boyunca huzur sahibi olamadıklarını söyleyerek sanıktan şikayetçi oldu.

Sermin Bacak ailesinin avukatı Gülay Uzun duruşma sonrası sanığın savunmasını 'ezberlenmiş ve asılsız' olarak nitelendirdi. Uzun, çocuğun ifadesinin annesinin maruz kaldığı şiddet ve tehdidi, geçmişte yaşanan kovalama olaylarını doğruladığını belirtti ve savcılığın kasten öldürme yönündeki mütalaasına destek vererek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma sonrası mahkeme, tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı 1 Ekim 2026 tarihine erteledi. Tarafların ifadeleri ve sunulan deliller doğrultusunda süreç ilerlemeye devam edecek.

SANIK ALİ BACAK (ARŞİV)

SANIK ALİ BACAK (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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