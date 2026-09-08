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Serik yangınından sonra sahada hasar tespit ve yardım çalışmaları yoğunlaştı

Serik'te gece çıkan orman yangını kontrol altına alındı; can kaybı yok, birkaç ev zarar gördü. Kaymakamlık ve kurumlar hasar tespitine başladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Serik yangınından sonra sahada hasar tespit ve yardım çalışmaları yoğunlaştı

yangın söndürüldü, müdahalede yoğun mesai yapıldı:

Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, yerleşim yerlerini de etkisi altına aldıktan sonra ekiplerin çalışmasıyla tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangının başladığı Deniztepesi Mahallesi'nin Yemişlitahta, Sarıabalı Mahallesi'nin Hacıveliler ve Çiftlik mevkilerinde orman ve tarım arazileri zarar gördü. Müdahalede 20 arazöz ve 100 personel görevlendirildi.

yetkililer bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi:

Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin ile Antalya Vali Yardımcıları Mustafa Hulusi Arat ve Tahsin Aksu yangın bölgesine giderek ekiplerden bilgi aldı ve sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Cemal Şahin, yapılan çalışmalar hakkında, "Sarıabalı Mahallesi’nde çeşitli noktalarda dün gece saatlerinde meydana gelen yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrası tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı evler zarar görürken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kaymakamlığımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarına başladı" dedi.

Yetkililer, önceliğin etkilenen ailelere acil yardım sağlanması ve can güvenliğinin korunması olduğunu belirtiyor. Hasar tespit sonuçları, ihtiyaçların belirlenmesi için temel olacak.

Saha ekipleri, yangının tamamıyla kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları ve sınırlandırma önlemlerini sürdürüyor; ilgili kurumlar hasar raporlarını hazırlayıp vatandaşlara destek koordinasyonunu yürütecek.

SERİK KAYMAKAMI DR. CEMAL ŞAHİN, ANTALYA VALİ YARDIMCILARI MUSTAFA HULUSİ ARAT VE TAHSİN AKSU...

SERİK KAYMAKAMI DR. CEMAL ŞAHİN, ANTALYA VALİ YARDIMCILARI MUSTAFA HULUSİ ARAT VE TAHSİN AKSU YANGIN BÖLGESİNE GİDEREK ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYİP EKİPLERDEN BİLGİ ALDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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